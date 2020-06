I dag er boligmarkedet i Oslo overfylt av bolighaier. Dette gjør at det å skaffe seg bolig, blir en konkurranse unge har liten sjanse for å vinne. Det vil vi i Ungdommens bystyre endre.

Det gjelder ikke kun unge, men også helt vanlige folk i Oslo. Sykepleierindeksen måler hvor stor andel en singel sykepleier har råd til å kjøpe. Den viser at sykepleiere ikke har råd til omtrent 97 prosent av boligene i Oslo.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Hvorfor ha fem leiligheter?

Hvis dette fortsetter, betyr det at det blir nærmest umulig for meg og andre ungdom å kjøpe seg leilighet i byen vår når vi blir eldre.

Ungdommens bystyremøte vil derfor øke egenkapitalen ved kjøp av sin andre bolig til 60 prosent. Vi vil også ha skatt på utleie av egen bolig. Vi må gjøre det vanskeligere for privatpersoner å kapre de få boligene det er i Oslo.

For hvorfor skal egentlig noen ha fem leiligheter når andre sliter med å kunne få seg én?

Må bygge mer

Selv om vi regulerer boligmarkedet for bolighaier, er det fortsatt få boliger i et Oslo som vokser. Derfor må vi bygge flere bygninger som er tilpasset ungdom. Det kan være lurt å bygge flere studentboliger og boliger som selges under markedsverdien til førstegangskjøpere.

Det betyr ikke at vi kan sette klima til side. Vi må passe på markagrensen og andre sårbare områder. I tillegg er det viktig at man bruker miljø og klimavennlige materialer når man skal bygge ut byen vår.

Satse på ungdommen

Oslo er i dag en by med store forskjeller. Folk som bor på østkanten, lever i gjennomsnitt ti år kortere enn de som bor på vestkanten. Dette vil vi endre! Oslo har allerede lite plass, derfor blir man nødt til å bygge i høyden. UBM vil bygge flere blokker på vestkanten, hvor det er veldig mange færre blokker enn på østkanten.

Jeg og andre ungdommer har en usikker fremtid foran oss. Da hjelper det ikke at vi ikke vet om vi kan klare å skaffe et sted å bo i byen vår. Vi er fremtiden. Jeg håper politikerne vil lytte til ungdommen og satse på vår fremtid.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.