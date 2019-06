I et Si ;D-innlegg 2. juni 2019 skriver Vegard Tysseland at det er for mange norskkarakterer. Vi i FpU er helt enig.

Løsningen er å gjøre sidemål helt valgfritt. Det vil skape mer motiverte elever og gjøre plass til andre fag som er mer til nytte for eleven i fremtiden.

Mange synes sidemål er vanskelig. Statistikk fra 2018 viste at nesten én av fem elever fikk karakteren 2 i standpunkt.

Sidemål som eget fag bidrar til å ødelegge for studiedrømmen til tusener av elever landet over.

En bedre løsning er å la disse elevene prioritere tiden sin på andre fag som de er mer motiverte for. Sidemål må ut, mens flere valgfag innenfor jus, data eller medisin må inn.

Det er hårreisende at politikere vil tvinge elever til å lære sidemål.

Siden flere elever sliter med sitt eget hovedmål, er det feil bruk av samfunnsressurser å fokusere på sidemål.

Å slå sammen norskkarakterene er noe regjeringen ser nærmere på. Imidlertid er ikke dette å gå langt nok.

Ikke bare bør det bli færre karakterer på vitnemålet, slik at en dårlig eksamensdag ikke ødelegger studiedrømmen, men sidemål bør også gjøres valgfritt. Det bidrar til å skape en kunnskapsskole hvor eleven er i sentrum.

