Etter klimastreiken har jeg sett flere slike kommentarer i sosiale medier.

Voksne bruker internett til å påpeke hvor uvitende vi er. Andre ganger får vi høre hvor late vi er. Vi får høre at vi som er yngre, må ta mer tak. Men nå som vi faktisk deltar, blir vi bedt om å tie stille.

Så nå lurer jeg på: Hva vil dere egentlig?

Provosert

Det er sjelden jeg blir så provosert som når jeg ser hvordan voksne taler nedlatende til oss som er under 30. At vi er unge, betyr ikke at vi er dumme.

Det er ikke slik at ungdom bare griper tak i enhver populær mening og skriker den ut til stemmen sprekker. Hadde vi gjort det, ville ikke vi kjempet for denne saken.

Jeg er lei av at vi blir bedt om å holde kjeft fra ethvert hjørne. Jeg er lei av at vi blir beskyldt for ikke å jobbe hardt nok. Av å høre at vi er både egoistiske og hjernevasket.

Det kan virke som at alt vi gjør, er å skape problemer.

Men er vi egoistiske? Egoistiske er de som velger å ignorere menneskene som kommer etter oss.

Er vi hjernevasket? Nei. Forskning viser at det er 99,99 prosent sikkert at global oppvarming er menneskeskapt.

Late? At vi kjemper for en sak vi tror på, viser at ingen av oss er så late som mange tror.

Tier ikke

Jeg beklager å si det, men denne gangen kommer vi ikke til å tie.

Vi ønsker å verne om miljøet og forbedre det fordi livet vårt og fremtiden er avhengig av det. Om vi ikke gjør endringer nå, vil det gå ut over kommende generasjoner.

Jeg vil ikke at mine barnebarn skal vokse opp på en ødelagt klode fordi jeg ikke gadd gjøre noe med miljøproblemene.

Og ja, kanskje skaper vi problemer. Vi roper mot regjeringen at vi ønsker endring. Vi stormer mot dem som ikke hører. Men det er fordi vi ønsker en bedre jord for oss og for de neste. Jordens ressurser skal ikke ende med oss.

Debattanten er medlem av Grønn Ungdom.

