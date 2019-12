Bør vi droppe julegaver? Her er ni miljøvennlige julegavetips.

«Har du noen tips til miljøvennlige og bærekraftige gaver?» spurte vi våre følgere på Instagram. Tipsene strømmet inn. Her har vi samlet ni tips.

1. Lag spiselige gaver: Alt fra julegodter til hjemmelaget granola.

2. Ram inn et bilde: Kanskje kan du ramme inn et bilde av et koselig minne?

3. Matboks: Da slipper man å bruke poser eller matpakkepapir.

4. Skriv et dikt eller en sang: Diktet må ikke være kunstnerisk, sangen må ikke være genial. Men det er fint å vise at man har satt av tid.

5. Kjøp noe brukt på Tise eller Finn: Kanskje ønsker lillebror seg et nytt akebrett? Brukt er ofte like bra!

6. Kjøp ting som folk trenger: Ingenting er bedre enn helt nye sokker, eller hva?

7. Gi et personlig gavekort: Hva med massasje til mammas stive nakke?

8. Opplevelser: Kanskje du kan ta med hele familien på kino? Eller kanskje bare en fin tur i skogen?

9. Dropp julegaver: Gi pengene til noen som virkelig trenger det.

En av følgerne våre fortalte at familien deres hadde sluttet med julegaver i 2014. De deler heller opplevelser gjennom året. Har du også sluttet med julegaver? Kanskje gjør du noen spesielle tiltak for en miljøvennlig jul? Da vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send en mail til sid@aftenposten.no og fortell oss om din julefeiring.

Har du fått med deg Si ;Ds julekalender?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.