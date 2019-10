Det er oktober, og det betyr halloween for mange. Dagen er gjerne forbundet med godteri og sprell, eller knask eller knep, om du vil.

Det er en dag det skal være lov å ha det gøy og kanskje gå litt over streken. Ta på seg noe man kanskje ikke ville tatt på seg ellers. Det er greit, og det er gøy. Men jeg har en oppfordring til de av oss som skal kle seg ut: Ikke vær hun som dukker opp utkledd som «flørtende Pocahontas» eller «høvdingdatter». Ikke vær en Siv Jensen.

Ikke ta på deg et hodeplagg av fjær, ikke mal deg i ansiktet, ikke gå rundt med pil og bue og kall deg «indianer» for kvelden. Det er ikke greit, og det er ikke gøy.

Respektløst og flaut

For uramerikansk folkedrakt er ikke et kostyme. Å bruke et slikt ord om drakten er respektløst, flaut og vitner om manglende empati og respekt for viktig historie. Det er ikke å verdsette kultur.

Urbefolkningen i Amerika har lidd gjennom årtusener. Gjennom fordømmelse, utnyttelse og ikke minst kolonialisme. Det er ikke noe som skal romantiseres eller hvitvaskes i den vestlige kulturen.

Privat

Hvite og privilegerte mennesker i Norge, som meg selv, har aldri lidd under slik absolutt urettferdighet og undertrykking. Vi er aldri blitt diskriminert fordi vi ser ut på en spesiell måte. Vi har rent drikkevann, og vi må ikke kjempe hver dag for å leve slik vi ønsker. Derfor er det viktig at vi, når vi tross alt lærer om dette både på skolen og ved å observere grovt undertrykte grupper i dag, bryr oss. Vi må bry oss, og vi må si ifra.

Noen andre forslag

Så jeg sier ifra. La «Sexy Pocahontas»-kostymet, som for øvrig seksualiserer en hel kultur, bli værende i butikken. Så dør det kanskje ut. Hvis det var planen din å gå utkledd som Pocahontas i år, legger jeg ved en liste over alternative kostymer, både morsomme og skremmende, som du kan gå for:

Medlem av Mannegruppa Ottar, The Night King, Donald Trump, død sykepleier, fanatisk prest, gjenferd, Post Malone, 14-åring på elsparkesykkel eller en gjeng på utdrikningslag.

