Jeg kjenner at jeg blir både redd og sint når jeg ser at regjeringen skal fortsette å finansiere Human Rights Service.

En organisasjon som fremmer muslimfiendtlige holdninger. En organisasjon som ber folk om å dokumentere den «kulturelle revolusjonen» på gaten gjennom bilder, der informasjonslederen stiller spørsmål om moskeer i Norge bør rives og kaller islam den 11. landeplage – alt på våre skattepenger.

Regjeringen velger faktisk å bruke hele 1,8 millioner kroner på dette.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ikke nok med handlingsplan

For bare noen måneder siden skjedde terrorangrepet mot en moské på New Zealand. I Norge hadde vi en minnemarkering der Erna Solberg var til stede og lovte at regjeringen skulle ta hat mot muslimer på alvor.

Men man kan ikke annonsere at man skal jobbe mot muslimhat samtidig som man bidrar til midler til en av Norges største propagandasider. Jeg tror jeg ikke på deg lenger, Erna.

En handlingsplan er ikke verdt noe før regjeringen kutter i støtten til HRS, så vi kan se at dere mener alvor.

Tør ikke skrive like mye lenger

Vi skal selvsagt ha lov til å ha ulike meninger, også om vi ikke liker dem, men når det kommer til HRS, er det ikke lenger snakk om kritikk mot innvandring. Det handler om måten vi snakker om mennesker på, og nå begynner det å gå for langt.

Dette burde ha vært den første posten regjeringen kuttet i, ikke til uføre eller multihandicappede.

Jeg er en 18 år gammel muslimsk jente som ikke tør å skrive like mye mediene lenger fordi jeg blir utsatt for hets og sjikane bare fordi jeg har en annen bakgrunn og tro. Og dette gjelder ikke bare meg, det er så mange flere av oss. HRS er med på å skremme oss unge muslimer til taushet. De bruker virkemidler som ikke tilhører en sivilisert debatt.

Det er ikke til å tro at regjeringen med på støtte dette.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.