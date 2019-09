På Si ;D torsdag 26. september skriver Lukas (19) at han ikke støtter sine medelever i streiken og ber dem om å tenke seg om. Dette begrunner han med at «de unge ikke bidrar til økonomien» og da er det ikke en «kostnad for dem som sitter med makt» om man ikke lytter til klimastreikerne.

Det er kanskje Lukas som må tenke seg om en gang til.

Om noen år blir det vår tur til å arbeide og forsørge våre foreldre når de ikke lenger kan stå i jobb. Kunnskapen vi går glipp av på skolen, er dermed forhandlingskortet vårt.

Privat

Økonomisk makt

Det er en grunn til at politikere ikke vil gi oss gyldig fravær: Utdanningen vår er uvurderlig for samfunnet. Hvis norsk ungdom står uten både vitnemål og mulighet til å studere og arbeide vil dette ha store konsekvenser for norsk økonomi.

Denne uken kom rapporten som viste at vinteren vår stadig blir kortere på grunn av den globale oppvarmingen. Hvordan kan politikere da sitte og irettesette ungdom som synes at privilegerte Norge må slutte å pumpe opp klimaendringer og økologiske kriser?

Lei av løgner

Jeg er også utrolig lei av å høre løgnen om at klimastreikerne ikke kommer med løsninger. Vi streiker nemlig for noe Norge burde ha gjort for lenge siden. Avvikling av oljenæringen. Vi trenger et nytt økonomisk system som ikke avhenger av evig vekst, og politikere som tar neste generasjoners rett til en levedyktig klode på alvor.

Vi har i dag nok kompetanse og tiltak til å redde oss fra klimakrisa. Vi trenger at tiltakene vi allerede har må settes inn nå - ellers er det for sent.

Enorm makt

Den store skepsisen og kritikken fra mange hold viser at vi sitter med enorm makt. Vi sitter med makten som bare ungdomsgenerasjoner besitter overfor foreldregenerasjoner; snart er det de som er avhengige av oss.

Bevegelser kan flytte fjell større enn oljeplattformer, og det er dette Jordens klima trenger. Vi må kreve tilbake fremtiden vår - vi må streike nå!

