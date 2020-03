De siste ukene har vært fryktinngytende for de fleste. Tomme butikkhyller, antall smittede som bare fortsetter å øke og dommedagsprofetier i både internasjonale og nasjonale medier.

Samtidig har vi sett hvor sterke vi kan være om vi står sammen. Studenter og pensjonister stiller opp som frivillige på lokale sykehus, smittede opprettholder karantenene sine og ikke minst, Kong Haralds tale. Slik må vi fortsette.

Kontroller følelsene

Likevel er det noe sentralt jeg føler forsvinner i debatten: Vår evne til å takle frykt og hva frykten gjør med oss som mennesker.

I den anledning vil jeg gjerne minne mine landsmenn på at når frykten utløses så fort som nå, kommer hasteinstinktet inn for fullt. Det som før reddet oss på savannen i Afrika, gjør oss blinde i en mer kompleks verden med større behov for grundig analyse. Da vil vi kunne gjøre drastiske feil.

Derfor vil jeg gjerne trekke frem Hans Gösta Roslings løsning for å takle frykten og ta knekken på dette instinktet:

Trekk pusten dypt, be om tid og informasjon, og begynn å analysere.

Krev å få data. Hvis noe haster og er viktig, bør det måles med relevante og nyttige data.

Se opp for spåmenn. Krev å få en hel rekke mulige scenarioer, aldri bare det best eller verst tenkelige tilfellet.

Sist, men ikke minst:

Forstå de drastiske tiltakene. Spør hvilke eventuelle bivirkninger som kan oppstå og hvordan ideen er blitt testet.

Sørg alltid for en hyppig evaluering av tiltakene, og tilpass de etter hvert.

Jeg håper at Roslings strategier kan være til hjelp for alle som kjenner på både frykt og hast i disse vanskelige tider. Måtte vi alle få et faktabasert perspektiv på situasjonen og sørge for å ta godt vare på hverandre.

