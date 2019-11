Norge er et av få land i Europa som fremdeles ikke tillater profesjonell Mixed Marshall Arts, bedre kjent som MMA. Det er en kampsport som tillater bruk av slag- og bryteteknikker, stående og på bakken.

Amatørdelen av kampsporten fikk denne våren bli en del av Kampsportforbundet, etter at et knapt flertall i Norges Idrettsforbund stemte for. Det er et steg i riktig retning, men norske utøvere får fremdeles ikke konkurrere på hjemmebane.

Dumt forbud

I 2014 opphevet regjeringen forbudet mot proffboksing i Norge. Da avviste Høyre at det ville bli aktuelt å tillate profesjonelle MMA-kamper i overskuelig fremtid. Det gir lite mening og vitner om et parti som har tatt standpunkt uten å ta debatten.

Vi må vise at vi er stolte av alle våre idrettsprofiler, og at vi har bredde i norsk idrett. Åpenhet og inkludering bør være våre sentrale verdier. Når man forbyr en sport, sender man feil signal.

Det er ingen grunn til at det fremdeles er forbudt med profesjonell MMA i Norge. Høyre kan ikke drive idrettspolitikk basert på hva vi liker eller misliker. Den må bygges på kunnskap.

Vi bør ha etiske refleksjoner rundt idretten, men da må blant annet Høyre ta den politiske debatten og forhøre seg med norske utøvere. Da får vi diskutert hvilke retningslinjer sporten skal ha.

Risikosport

MMA handler om mye mer enn to personer i et bur. Sporten er bygget på disiplin, ydmykhet og respekt.

De fleste idretter innebærer en viss risiko. Vi forbyr likevel ikke fotball bare fordi det forekommer stygge taklinger, eller skihopping fordi det er farlig hvis man faller. Enkelthendelser definerer ikke en hel sport, selv om det har vært tilfeller av alvorlige skader i MMA.

Både norske og internasjonale medier kan ta deler av skylden for at det er disse unntakene vi eksponeres for. Det store flertallet av kampene går pent for seg.

Denne regjeringen har kvittet seg med en rekke unødvendige forbud, men det virker som om de har stoppet halvveis. I 2014 fjernet vi forbudet mot proffboksing, slik at Cecilia Brækhus kunne få konkurrere på norsk jord.

Nå er det på tide at regjeringen fortsetter kampen mot tullete forbud og tillater MMA-kamper. Da kan Norges fremste utøvere innen MMA som Emil Meek, Kenneth Bergh og Mohsen Bahari også få konkurrere i Norge.

