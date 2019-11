Det nye rød-grønne byrådet i Oslo skal vurdere å stanse kommunale innkjøp av produkter og tjenester fra israelske bosetninger.

Forslaget kan bli en viktig faktor i frigjøringen av det palestinske folk. Nå raser likevel flere mot forslaget og kaller det forkastelig og antisemittistisk.

Leve i fred

Det er ganske vanlig å bli beskyldt for jødehat når en jobber for et fritt Palestina, og jeg er lei av å høre det om og om igjen. Det er viktig å få frem at boikott av Israel ikke handler om jødehat.

Det handler faktisk ikke om noe annet enn å presse myndighetene i landet til å la palestinere leve i fred.

En boikott av staten Israel er ikke ment som et angrep mot sivilbefolkningen i landet. Det blir kun brukt som et fredelig og ikke-voldelig virkemiddel mot Israels ulovlige virksomhet.

Det skjer jevnlig grusomheter i området, og det har historisk sett vært rakettangrep fra begge sider, forskjellen er bare omfanget av angrepene.

Privat

Større skade

At israelske angrep som oftest er verre i omfang, kommer tydelig frem i en FN-rapport fra 2019 som omhandler en rekke fredelige palestinske Gaza-demonstrasjoner i fjor.

Den sier at 189 palestinere ble drept, fire israelere ble skadet. Videre sier den at over 6100 sivile palestinere ble skadeskutt.

FN-rapporten konkluderer med at det er riktig å tro at israelske skarpskyttere skjøt palestinske barn, journalister, helsepersonell og funksjonshemmede med vilje.

Dette er grove brudd på folkeretten og bare et av mange lignende eksempler.

Derfor mener mange at vi burde komme med sanksjoner for å hjelpe det palestinske folk ut av undertrykkelsen. Boikott-aksjonen kan sammenlignes med boikotten av Sør-Afrika under apartheid.

Undertrykker palestinerne

De fleste jeg kjenner som boikotter Israel, er ikke imot en jødisk stat. Vi mener at beskyttelse av det jødiske folk er nødvendig sett i et historisk og et dagsaktuelt perspektiv.

Når det er sagt, mener vi at dagens løsning ikke er optimal fordi den undertrykker palestinerne. Antisemittisme er forferdelig, og man bør gjøre sitt ytterste for å bekjempe det, men når løsningen går utover en annen folkegruppe, skaper man bare et nytt problem.

Før du langer ut om hvor antisemittistiske vi som boikotter Israel er, vil jeg anbefale deg å lese litt om situasjonen og om hvorfor vi boikotter. Målet er ikke antisemittisme.

En boikott av staten Israel er på ingen måte ment som et angrep mot sivilbefolkningen i landet. Det er kun ment som et fredelig virkemiddel for å presse myndighetene i landet.

