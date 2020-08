Makt, bredt publikum og fremtidsmuligheter. Her er grunnene til å skrive i Si ;D.

Jakob Semb Aasmundsen Si ;D-ansvarlig

Det er liten sjanse for at du når de riktige menneskene på egne sosiale medier. Vi vet imidlertid at folk i kulturbransjen, samfunnstopper og politikere leser Si ;D med stor interesse, skriver Si ;D-ansvarlig Jakob Semb Aasmundsen. Junge, Mia Oshiro / NTB scanpix

Demokratiet fungerer ikke hvis alle jakter på applaus i eget ekkokammer.

Hvis du er vokst opp med sosiale medier, skjønner du kanskje ikke vitsen med denne spalten. Hva skal man med en debattarena for ungdom når det aldri har vært lettere for oss å nå ut til andre? En drukner jo omtrent i måter å ytre seg på. Gjennom blogger, Instagram-bilder og Tiktok-videoer kan man vise seg frem ved noen få tastetrykk.

Men Si ;D er viktigere enn noen gang. Og jeg skal fortelle deg hvorfor.

Det er liten sjanse for at du når ut til de riktige menneskene om du ytrer deg på egne sosiale medier. Vi vet imidlertid at folk i kulturbransjen, samfunnstopper og politikere leser Si ;D med stor interesse. Temaene du skriver om i Si ;D, når med andre ord øverste hold. Si ;D-skribenter er også ofte blitt invitert av politikere til å snakke med dem direkte.

På sosiale medier kommuniserer du ofte med dem som allerede er enige med deg. Man legger ut ting nettopp for å sanke likes. I Si ;D er det annerledes. Her leses du av folk i alle aldre, fra hele landet, som tenker annerledes enn deg. Slik kan du starte dialog som kan lede til endringer. Demokratiet fungerer ikke hvis alle jakter på applaus i eget ekkokammer.

Jakob Semb Aasmundsen, Si ;D-ansvarlig Morten Uglum

Å skrive i Si ;D er ikke bare viktig for samfunnsdebatten, det kan også være viktig for deg. I motsetning til å ytre seg på sosiale medier, som «alle» kan gjøre, blir det premiert å tørre å skrive hos oss. Flere Si ;D-skribenter blir invitert til å delta i debatter, på TV-programmer og radio, og flere har brukt plattformen vår som et springbrett inn i jobber innenfor alt fra politikk og journalistikk til kunst og kultur.

Enten du har skrevet til oss før eller vurderer å gjøre det for første gang, gleder vi oss til å lese teksten din. Husk at du ikke må skrive feilfritt for å sende inn noe til oss. Vi hjelper deg på veien! Kanskje det er du som setter i gang høstens store debatt?

