Hasjen i Norge har aldri vært sterkere enn nå, skriver A-magasinet i en artikkel. - Skremselspropaganda, mener Enok Mørch Grova. Ketil Blom Haugstulen

A-magasinet driver med skremselspropaganda.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

14. august publiserte A-magasinet en artikkel om hasjmisbrukeren «Anne» som mistet kontrollen. Dette er en godt skrevet artikkel og fantastisk skremselspropaganda for alle som er redde for cannabisbruk og rusreformens konsekvenser.

Informasjon, eller?

Hele artikkelen er gjennomsyret av en klar og negativ holdning til cannabis. Dette er langt ifra den første artikkelen som handler om rusdebatten, der journalisten synes å ha tatt et tydelig standpunkt. I brorparten av artiklene som publiseres, er standpunktet negativt til narkotiske stoffer og reformen av disse.

Hvor er pressens objektivitet?

Ifølge SNL er journalistikkens rolle i samfunnet å informere borgerne. Hvorfor blir det da publisert artikler fra Norges største aviser som tydelig bare viser én side av saken? Er det å informere oss borgere eller å hjernevaske oss?

Enok Mørch Grova (17), styremedlem i Oslo Unge Venstre. Privat

Legalisering er å hjelpe

Legalisering og regulering går ut på at rusmisbrukere skal få hjelp istedenfor straff. Det går ut på å beskytte brukerne ved å gi bedre informasjon om hvordan narkotiske stoffer påvirker kroppen din.

Det går ut på å gi gode, konkrete og trygge behandlingsmuligheter til dem som er avhengige. Og det går ut på at en langer ikke putter sterkere narkotiske stoffer i jointen han selger deg, sånn at du blir avhengig og han tjener mer penger.

Samtidig som vi skaper trygghet for forbrukerne ved å legalisere og regulere, slutter rusmisbrukerne også å finansiere terrororganisasjoner og kriminelle gjenger.

Vanskelig å be om hjelp

Norge har det tredje høyeste overdosedødsfallet i Europa. 75 mennesker pr. million døde i 2019. I 2018 døde 286 nordmenn av overdose. Dette viser tall fra Helsedirektoratet. Det er 286 mennesker for mye.

Det er aldri enkelt å be om hjelp om man virkelig sliter. Det er enda vanskeligere å be om hjelp når man sliter med noe som er lite sosialt akseptert. Når mediene bare nevner argumentene mot narkotiske rusmidler og legalisering, kan mange nordmenn få negative holdninger til rusreformen.

Norges svakeste har i årevis hatt et behov for reformen som Venstre har fått på plass. For å få en rusreform for alle, og på sikt legalisering, trenger vi objektive medier og informasjon i samfunnet.

Rusavhengige må møtes med behandling og hjelp – ikke straff.

