Nettroll kan ødelegge en hel generasjon med politikere

Sara Hønsi (20) Styremedlem, Hordaland Unge Høyre

Nå nettopp

I en fersk politirapport fra PST kommer det frem at flere stortingspolitikere opplever trakassering, hets og drapstrusler.

Før ville jeg bli politiker. Men jeg vil ikke dedikere livet mitt til å bli hatet.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Politikerforakten har økt den siste tiden. Det stresser meg.

Blant stortingspolitikerne har nesten ni av ti opplevd uønskede hendelser i forbindelse med deres politiske virksomhet. Det viser en undersøkelse gjort på oppdrag for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) omtalt i blant annet Aftenposten.

Flere og flere er ofre for alvorlige hendelser som trusler, skadeverk og fysiske angrep. Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik er flere ganger blitt ringt og kjeftet på. Selv med skjult adresse får hun anonyme brev tilsendt.

Jeg kjenner til flere ungdomspolitikere som har fått tilsendt upassende private meldinger på sosiale medier, som at de ikke aner hva de snakker om eller fordi de kommer fra feil by. Noen har til og med fått drapstrusler.

Brennende engasjement

En lærer spurte en gang spurte klassen min «hva brenner dere for?».

14 år gamle meg hadde ikke et godt svar på det spørsmålet. Men nå har jeg et svar: Jeg brenner for politikk og samfunnsutvikling. Jeg elsker å diskutere problemstillinger og tenke ut nye ideer om hvordan samfunnet kan utvikle seg til det bedre. Er det ikke et sånt engasjement vi vil at politikerne våre skal ha?

I 2017 ble jeg aktiv i politikken. Er det én ting jeg har merket, er det at man må være en del av et politisk miljø for å se hvor mye en politiker ofrer av seg selv.

Hatet skremmer

Jeg er fremdeles ung og har mye å lære, men jeg vet én ting:

Jeg vil ikke bli en stortingspolitiker «når jeg blir stor».

Politikere er uenige om mye. Men hatmeldinger oppleves skremmende for mange, skriver Sara Hønsi (20) fra Unge Høyre.

Alt hatet politikere får, har vist at det er ikke noe for meg. Jeg kunne aldri tenkt meg å ta på meg alt ansvaret en stortingspolitiker har, bare for å bruke livet mitt på å få dritt slengt i trynet av nettroll.

Jeg ønsker ikke å anklaget for å være ond og at jeg bare er i politikken for egen vinning eller å få skylden for at noen andre har gjort noe galt.

Den ferske undersøkelsen PST fikk utført, viser at dette ikke bare er mine bekymringer. Politikere blir stadig oftere utsatt for hets.

Slutt å slenge dritt

Jeg blir sint og lei meg over at så mange velger å ytre hat mot mennesker som vier livene sine til å jobbe med utvikling av landet.

De fleste som velger å bli politikere, gjør det ikke fordi de kan tjene penger eller fordi de skal vise seg selv frem. De er politikere fordi de ønsker å bidra til å gjøre samfunnet bedre for alle. Det er i hvert fall grunnene til de politikerne jeg kjenner.

De politiske partiene er ikke nødvendigvis alltid enige om alt. De ønsker å gjøre ting på sin egen måte. Men det de alle er enige om, er at de vil gjøre verden til et bedre sted.

Så til alle dere som velger å slenge dritt og hat mot politikere: Vær så snill, hold kjeft.

Dere er i ferd med å ødelegge en generasjon av politikere.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!