Det er faglig uenighet i FHI om nødvendigheten av denne dosen. I et dokument skriver de at «kunnskapsgrunnlaget er svakt for vurdering av nytte og risiko».

Noen amerikanske eksperter mener også at to vaksinedoser gir en god nok beskyttelse for dem som er under 65 år gamle og mener det er et svakt kunnskapsgrunnlag for å anbefale en tredje dose.