Maja Bennin Brataas 20 år

22. feb. 2022 19:30 Sist oppdatert 24 minutter siden

Andreas Haukeland er kjent under artistnavnet «Tix». Han er kjent for å skrive russelåter og representerte Norge i Eurovision i 2021.

Det eneste som er uholdbart, er at vi tydeligvis synes det er greit å diktere hva som er lov å synge om og ikke.

I det siste har kritikken haglet mot den nyutgitte låten til Andreas «Tix» Haukeland: «Hvis Jeg Forlot Verden». Flere mener at det han driver med er uholdbart og langt over streken.

Jeg mener at det eneste som er uholdbart, er at vi tydeligvis synes det er greit å diktere hva som er lov å synge om og ikke.

Kritikken i seg selv er ikke spesielt gjennomtenkt. Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund sier til NRK at å oppleve kjærlighetssorg er noe vi alle må gjennom. Hun mener at «Tix» presenterer selvmord som en slags vanlig utvei fra kjærlighetssorg, og at det er ugreit.

Men det er ikke så uvanlig å tenke at selvmord kan være en «løsning» på kjærlighetssorg. Ifølge Anders Barstad ved Statistisk Sentralbyrå er kjærlighetsliv og brudd en av de viktigere årsakene til selvmord, og det rammer menn hardest.

Meningstyranni

Som ekspert på psykisk helse er nok Berg-Heggelund også klar over at to av tre av dem som tar selvmord, er menn. Hvilket signal sender det dersom generalsekretæren i Mental Helse prøver å hysje ned dem som setter ord på disse vanskelige følelsene?

Vi ender fort opp med et meningstyranni eller et «woke-mareritt», slik som VG-journalisten Morten Hegseth Riiber så fint formulerer det på Instagram.

Jeg mener også at måten de største nyhetsaktørene velger å vinkle debatten, er litt bekymringsfull. Det er for eksempel ikke veldig overraskende at en psykolog synes det er dumt å lage en sang som tar for seg selvmord.

I tillegg blir ureflektert kritikk fra en skuespiller på Instagram dratt frem som om det var gull.

Se lengre enn nesetippen

Det hadde vært fint om vi også fikk lese hva en annen anerkjent artist mener om saken. Jeg tviler på at de hadde satt pris på sensurering av egen musikk.

En ting som er sikkert, er at det blir vanskeligere å vite om folk sliter hvis de føler at de ikke fritt kan dele ting. Ser man litt lengre enn nesetippen sin, så er det tydelig at «Tix» peker på et kjempestort problem i dagens samfunn. Nemlig selvmord blant menn.

Jeg synes kritikken fra Berg-Heggelund svekker troverdigheten til Mental Helse som organisasjon. Det gir «Tix» masse oppmerksomhet, og gjør at flere kommer til å høre på sangen.

For å være helt ærlig så er det kanskje en god ting.