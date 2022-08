Cøliaki-stønaden er ikke god nok!

Tiril Kristine Knutsen (19)

7 minutter siden

Jeg er alltid redd for at maten ikke er tilberedt uten forurensing, og at maten ikke er glutenfri, skriver debattanten.

Et glutenfritt kosthold er dyrt. En tusenlapp ekstra i måneden dekker ikke alt.

Når jeg skal på besøk, i bursdager eller spise ute, får jeg ofte en klump i magen. Jeg er alltid redd for at maten ikke er tilberedt uten forurensing, og at maten ikke er glutenfri.

Jeg ønsker ikke å begrense andre eller å være en byrde for dem rundt meg. Men det er det jeg er. Alt fra ferie til middag hos bestemor blir vanskelig.

Når jeg spiser ute, får jeg ofte halvparten så mye mat til dobbel så høy pris i forhold til vennene mine. I tillegg er utvalget av restauranter som har relativt trygg mat for oss med cøliaki, begrenset.

For å utjevne forskjeller får folk med cøliaki stønad fra Nav. Men da regjeringen la frem statsbudsjettet for 2020, og senere 2021, kuttet de i stønaden. Det betyr at støtten på kort tid har falt fra cirka 2000 kroner i måneden til 1047 for dem mellom 5 og 30 år og 686 kroner for resten.

Selv om prisene på glutenfrie matvarer har økt siden det, har stønaden stått stille. I tillegg har matprisene generelt økt veldig den siste tiden, så det å leve glutenfritt er blitt enda dyrere.

Øker risiko for sykdom

Normalt sett er cøliaki en helt ok diagnose å ha, for jeg trenger ingen medisiner. Den glutenfrie maten er medisinen min. Derfor gjør kuttet i stønaden meg skuffet.

Men mest av alt er jeg redd for dem som ikke har råd til å leve helt glutenfritt. Det er nemlig veldig viktig å gjøre for oss med cøliaki, og dette er den viktigste behandlingen mot sykdommen.

Inntak av mat som inneholder gluten, kan føre til helseproblemer, for eksempel beinskjørhet, tarmkreft og autoimmune sykdommer. Så det å kutte i støtten var galskap!

I tillegg inneholder glutenfrie produkter mindre næringsstoffer og har en høyere pris enn de glutenholdige. Dette blir veldig dyrt i lengden. Spesielt når et typisk glutenfritt surdeigsbrød på butikken koster 80 kroner og en firepakning med kanelboller koster 70.

En oppfordring

Da regjeringen bestemte seg for å kutte i stønaden, baserte de seg blant annet på en rapport fra forbruksforskningsinstituttet Sifo.

Cøliakiforeningen har hele veien vært svært kritisk til regnestykket som ble gjort. Min oppfordring til politikerne som legger neste års budsjett, er å se igjennom regnestykket minst én gang til.

Uansett koster det mer enn 1047 kroner ekstra i måneden å leve glutenfritt med dagens priser. Jeg har ikke valgt å ha cøliaki, men jeg må allikevel leve med det resten av livet.

Jeg bekymrer meg for familier eller personer med cøliaki som sliter med å få økonomien til å gå opp. Spesielt studenter med cøliaki, som ikke har veldig mye å rutte med i utgangspunktet. En tusenlapp i måneden er ikke nok til å utjevne forskjeller mellom glutenfri og såkalt «vanlig» kost!

Så her er min oppfordring til politikere landet rundt: Gjør endringer!

