Alle generasjoner har en gang vært «ungdommen nå til dags».

Besteforeldrene våre gikk med «for korte» skjørt (over kneet), og foreldrene våre var mer opptatt av å høre på Michael Jackson og A-ha enn av den virkelige verden.

Gamle vaner

Mens vi, vi er «generasjon prestasjon», vi er for pliktoppfyllende. Ikke alltid når vi blir bedt om å støvsuge, men når det gjelder skole og karriere.

I motsetning til tidligere generasjoner er kanskje ikke de eldre like oppgitt over oss. Vi forholder oss til systemet heller enn å slåss mot det.

Men for oss unge oppleves det vanskelig å få gjennom endring.

Det legges ikke til rette for å ta opp nye ideer, fordi det oppleves at litt for mange mener at «det begynte vi med i 1974, og det skal vi fortsette med fordi det er det vi er vant til».

Hør hva vi har å si

Noe av det mest frustrerende å høre når man har presentert et forslag for noen, er ting som «det var jo en artig tanke» eller «det er jo bra du engasjerer deg».

For meg er det bare en pen måte å uttrykke at «det du sa, var helt på jordet, men kanskje du kommer med bedre ideer når du har blitt mer moden».

Mange føler at det er «de på toppen» som bestemmer, og at vi som er ungdommer har lite vi skal ha sagt.

Selv om noen av ideene våre kan være urealistiske, hadde vi satt pris på om forslagene våre i alle fall ble vurdert og at man kanskje tok med seg deler av tankegangen hvis noe av det er fornuftig.

Enkelte forkaster ideene våre før de engang har hørt hva vi har å si, bare fordi forslagene våre virker dumme ved første øyekast, eller fordi det kommer fra unge og uerfarne personer som oss. Det er i alle fall min erfaring.

Det er jo bra at ungdommen engasjerer seg.