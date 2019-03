22. mars streiker hele Norges ungdom for å få politikerne til å se at miljøet er viktig for oss.

Privat

Regjeringen er for opphengt i sin egen luksus til å bry seg om at vi ødelegger jorden for vår generasjon og for generasjonene etter oss. Alle snakker så fint om det grønne skiftet, om å finne alternative ressurser til oljen og om å senke utslipp. Men det stopper ofte med ordene.

Det ingen snakker om, er viljen til å ofre noe for å få dette til. Hvis vi skal redde neste generasjon, kommer det til å koste. Vi er nødt til å gi slipp på noe for å gjøre en forskjell.

Er du villig?

Er vi blitt så bortskjemte, så arrogante at vi tror at det ikke koster noe å utgjøre en forskjell i verden? Rosa Parks, Nelson Mandela og Gunnar Sønsteby la ned sin trygghet og sitt liv for å gjøre en forskjell. Ikke bare for sin egen del, men også for andres.

Det er derfor navnene deres står skrevet i historiebøkene. Det er det som skal til for å skrive historie nå.

Derfor legger vi ned en skoledag for å vise at vi bryr oss, for å vise at vi er villige til å gjøre det som skal til.

Vi legger ned undervisning, fravær, tid og krefter for å vise at vi ikke bare kommer med tomme ord og haltende forslag.

Hvis du følte deg truffet av dette, bør du sette deg ned og tenke over hva som er viktig for deg. Er du villig til å gi en liten, midlertidig innsats for å oppnå noe stort? Jeg vet i alle fall at jeg vil det.

Artikkelforfatter er medarrangør under elevestreiken i Skien, men har ingen verv i organisasjoner.

