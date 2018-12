Varin Hiwi Ali (17) spør om hun har misforstått når hun leser at de nye skissene til læreplan for barne- og ungdomsskolen ikke nevner holocaust eller 2. verdenskrig.

Skissene til læreplaner har skapt debatt, men noe av debatten baserer seg også på en misforståelse.

Læreplanene må få et mindre omfang

Norske elever lærer om både jødehat, holocaust og 2. verdenskrig i dag – og det skal elevene gjøre i fremtiden også. Men hvordan dere skal lære om det, jobbes det med.

Dagens læreplaner inneholder for mange elementer, noe som innebærer at elevene ikke får tid til å gå i dybden på viktige temaer som trengs i dagens samfunn. Derfor har vi gått i gang med fagfornyelsen.

Vi er veldig glad for at du er enig i at det er behov for en fornyelse, og at du engasjerer deg i innholdet.

Læreplanene skal være gode og tydelige arbeidsverktøy for lærere, og da må læreplanene få et mindre omfang. De skal selvfølgelig fortsatt ivareta skolens samfunnsoppdrag.

Kritiske innspill er viktig

Når vi jobber med å lage nye læreplaner, har vi valgt å ha en åpen prosess, sånn at det kan komme mange innspill underveis. Det betyr også at vi, som nå, offentliggjør læreplaner som ikke er helt ferdige.

En egen læreplangruppe skriver forslag til læreplanene, og disse har nå mottatt 7000 innspill i arbeidet sitt med de foreløpige skissene.

Engasjement og kritiske innspill er viktig for at læreplangruppen skal kunne justere forslagene underveis og lage nye, gode læreplaner.

Heller ikke i dag nevnes holocaust spesifikt i norske læreplaner, men alle norske elever lærer om dette i dagens skole. Nettopp på samme måte vil dette ivaretas i fremtiden. Norsk skole kommer alltid til å løfte frem verdier som menneskeverd, likeverd og respekt for ulikheter på en tydelig måte.

