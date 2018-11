Jeg er så lei av at folk skal ha det til at jenter og gutter skal like bestemte ting. At vi ikke har lov til å like det vi vil. Men det burde være vårt eget valg.

Jeg, for eksempel, liker å gå i litt mørke klær. Yndlingsfargene mine er blå, svart og hvit. En gang sa noen til meg «du kan ikke bruke de klærne der, for det er gutteklær».

Gjør forskjell på gutter og jenter

Jeg vet at ikke alle klesbutikker har jente- og gutteavdelinger, men det er fortsatt mange som har det. Og jeg orker ikke presse meg inn i bitte små, glitrende rosa klær med paljetter. Da velger jeg heller å gå i gutteavdelingen.

Noen ganger, når noen sier noe fint om det jeg har på meg, og jeg svarer at jeg kjøpte dem i gutteavdelingen, da er de ikke like fine og kule lenger. Det er dumt at så mange barn læres opp til å tro at jenter må gå med en ting, og gutter med noe annet.

Det gir ingen mening

Vi lever i et samfunn hvor vi lærer og ser at alle er like mye verdt, alle er forskjellige, og alle har rett til å si sin mening. Så hvorfor lærer vi at jenter og gutter ikke alltid kan like de samme tingene? Det gir ingen mening.

Selvfølgelig kan man gå i «jenteklær» hvis man vil det. Jeg mener ikke at det er feil. Det jeg mener er feil, er at vi blir lært at jenter og gutter er mer forskjellige enn det vi egentlig er.

