24. august leste jeg et Si ;D-innlegg på Facebook skrevet av en jente som hadde noen sterke tanker om hvorfor ungdom ikke burde klage over den norske skolen.

Det jeg reagerte mest på, var ikke hva hun skrev, men holdningen hun om og om igjen presiserte. Jeg skal ikke bruke dette innlegget til å si at hun tar feil. Jeg vet at den norske skolen er veldig bra, men det betyr ikke at den ikke kan forbedres.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Skremmende holdning

I innlegget forteller hun om hvordan hun opplevde at den spanske skolen er veldig mye verre enn i Norge. Hun mener at norske elever ikke har rett til å klage fordi vi har det så godt som vi har det.

Og ja, vi har det veldig godt her i Norge! Den norske skolen tilbyr en frihet som mange andre land ikke vil gi sine elever. Selv om norsk skole er bedre enn i mange andre land, så er det som om skolesystemet vårt er hentet fra 60-tallet. Hvis den norske skolen er såpass utdatert, så kan jeg ikke forestille meg hvordan det er i andre land.

Men det å påstå at vi ikke har rett til å klage, er en holdning jeg synes er veldig skremmende. Å påstå at man ikke har noe å klage over fordi det finnes mennesker som har det verre enn oss, er en holdning som dukker opp i de fleste samfunnsdebatter.

Elever er takknemlig

Det er akkurat disse holdningene som også setter en stopper for store endringer vi trenger i det moderne samfunn. Hun sier også at vi elever ikke vet hvor godt vi har det.

I den tiden jeg har vært aktiv i skolepolitikk, så vet jeg én ting, og det er at norske elever er takknemlige for det de har. De er takknemlige, men de vet at det er tid for norsk skole å tilpasse seg til nåtidens elever.

Det hun skriver om den spanske skolen, understreker også det jeg prøver å si. Den er akkurat slik som den norske skolen, den må moderniseres.

Denne moderniseringen vil være umulig dersom majoriteten av folket holder fast på tanken om at «du har ikke rett til å klage fordi andre har det verre enn deg.»

Fordi ja, andre har det verre enn oss, og det er nettopp for disse menneskene at vi må sette standarden for en god og moderne skolehverdag i en verden som henger igjen i fortiden. Så vær så snill, dere som går på norsk skole. Fortsett å klage!