I 2015 var 20 prosent av trafikkulykkene forårsaket av vanskelige vær- og føreforhold. En stor del av disse prosentene skyldes definitivt dårlig måking av veier. Er det verdt å risikere så mange liv, bare fordi vi ikke prioriterer å måke veiene bedre?

Elever må gå i veien

Den viktigste og mest kritiske konsekvensen av dårlig brøyting er helt klart at det er farlig for skolebarn. Hver dag går tusenvis av barn til skolen og barnehagen. De fleste går på fortauet. Men hva skal de gjøre når fortauet er helt måkt igjen av brøytebilene? Da må de gå i veien, noe som gir en veldig stor risiko for skader og påkjørsler.

Jeg mener at ledelsen i Oslo kommune må ta seg sammen og lage strengere og bedre måkerutiner, altså ikke bare å måke veiene bedre, men også måke fortauene.

På grunn av de store snømengdene blir det kaos i trafikken. Hvis du tviler, er det bare å ta seg en biltur på morgenen. Skoleveien min tok tidligere 10 minutter, mens nå er det blitt opp mot 30 minutter, nettopp på grunn av de store snømengdene og manglende måking. Dette må vi gjøre noe med, når det både forsinker mennesker som skal på jobb og skole.

Måkebilene må heller ikke bare brøyte nede i byen, men også her oppe i Holmenkollen. I Oslo sentrum er det kun 34 cm med snø. I Holmenkollen, hvor vi bor, er det slående 123 cm! Da er det jo en selvfølge at vi trenger mer brøyting enn nede i sentrum.

Ifølge nyhetene har det faktisk ikke vært målt så mye snø i Oslo på over 30 år!

Brøyting kan redde liv

Det noen snakker om, er at brøyting er dyrt, og det er det jo. Men jeg mener at det helt klart er verdt å bruke penger på å måke veiene bedre og oftere. Dette vil redde mange liv og forhindre kaos og ulykker. Pengene mener jeg vi kan ta fra bompengene.

At det er slurvete og for lite brøyting, skaper stort kaos i hverdagen.

Vi kan ikke bare sitte i sofaen og klage. Vi må gjøre noe med dette! Oslo trenger mer brøyting, bedre snøfjerning og strengere rutiner! Ingenting er umulig.

