Jeg er en 16-åring som lever i et miljø der det ikke er akseptabelt å være biseksuell. Jeg hater meg selv for å ha følelser for jenter. Jeg ser på det å være bifil som en forbannelse. Jeg hater det, jeg prøver å dytte følelsene vekk, men det går ikke.

Jeg er en utenlandsk, religiøs 16-åring. Jeg har et par etnisk norske venner og utrolig mange flerkulturelle venner. De sier til folk rundt seg at de ikke har noe imot homofile eller biseksuelle, men til sin «indre sirkel» så sier de helt andre ting.

De snakker om at det er ekkelt å se to av samme kjønn kysse og at de ikke helt skjønner opplegget. De baksnakker den ene biseksuelle jenta på skolen og deretter går de i Pride-paraden bare for å snappe det. Jeg har flere ganger vurdert å snakke om det jeg går igjennom med dem, men jeg tør ikke fordi de kommer til å få et helt annet syn på meg.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ingenting gir meg håp

Jeg prøver å akseptere meg selv som den jeg er, men det går ikke. Jeg er ikke normal, jeg er noe jeg ikke bør være.

Jeg har prøvd å lese artikler om dette med å være homofil/biseksuell, og jeg har sett på hver eneste video og film om dette temaet. Alle har én ting til felles: en lykkelig slutt. Ikke noe av dette gir meg håp.

Jeg vet jeg kommer til å leve resten av livet mitt som noe jeg ikke er. Jeg vil ha en jentekjæreste, jeg vil være glad.

Jeg vil at hele verden skal akseptere meg, se meg for den jeg er og ikke dømme meg på grunn av min seksualitet.

Hvorfor må jeg være forelsket?

Jeg skriver dette i håp om å få vite at jeg ikke er alene. I håp om å få vite at jeg ikke er den eneste som kommer til å leve resten av livet som en jeg ikke er. Jeg gråter meg til søvn noen ganger, jeg hater dette.

Hvorfor må jeg gå igjennom dette helvete? Hvorfor må jeg se jenta jeg er forelsket i hver eneste dag og innerst inne vite at det aldri kommer til å skje noe imellom oss?

Vi trenger flere som representerer folk som meg, folk som ikke får en lykkelig slutt. Hvis jeg kunne ha få et ønske oppfylt, hadde det vært å bli kvitt disse følelsene. En ting jeg vet, er at jeg elsker alt og alle – bortsett fra meg selv.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.