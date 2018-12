Torsdag forrige uke fikk vi en gladnyhet: Norge er blitt med i EUs klimasamarbeid. Dette er en viktig del av arbeidet for å redde kloden fra klimaproblemer. EU har hatt verdens mest ambisiøse klimapolitikk, noe som har gitt resultater.

Binder oss til å være klimanøytrale

Nå som vi har startet prosessen med å bli med i dette samarbeidet, kommer det til å bety at det blir satt høyere krav til hvor mye vi skal kutte årlig innenfor andre sektorer enn industri og petroleum, slik som transport og oppvarming.

Samtidig binder vi oss til å være klimanøytrale innenfor skog- og arealbruk.

Et grønnere Norge

Historisk sett har Norge vært dårlige til å redusere klimagassutslippene, selv om vi de siste årene har begynt å se noen resultater som tyder på at vi i hvert fall er på vei mot et grønnere Norge.

Derfor er det ekstra viktig at vi forplikter oss til et klimasamarbeid som setter strenge krav til medlemslandene, og som faktisk leder til resultater.

I perioden 2000 til 2015 så man en kraftig utslippsnedgang blant medlemslandene i EU, samtidig som Norge presterte å øke sine utslipp.

Stiller hverandre til ansvar

For oss i Unge Venstre er det viktig at man fokuserer på løsninger som funker, og derfor har vi stor tro på at dette er den beste løsningen. Store problemer som klimakrisen krever internasjonalt samarbeid. Problemer som dette klarer landene rett og slett ikke å løse på egen hånd.

Dersom man ikke prioriteter kutt i klimagassutslippene det ene året, er det ikke et problem når man står alene, for det er ingen som passer på at jobben faktisk blir gjort. Bare gjennom klimasamarbeid kan vi stille hverandre til ansvar og se til at vi får kontroll på klimagassutslippene.

