FrP-toppen Per-Willy Amundsen sa i forrige uke til TV 2 at regjeringen bør kutte i barnetrygden etter barn nummer tre. Begrunnelsen hans er at innvandrerkvinner, særlig somaliere, får for mange barn.

Det irriterer meg veldig at partileder Siv Jensen ikke har gått ut mot sin tidligere justisminister og satt ned foten for denne typen uttalelser.

Total mangel på anstendighet

Det bekymrer meg at Frp har så mye makt i norsk politikk, når de stadig viser en total mangel på anstendighet. Vi kan ikke bare sitte og godta at rasisme fortsatt er en vesentlig del av manges hverdag. Også i politikken i Norge.

Privat

Hvis politikerne på ett felt burde være politisk korrekte, så er det når det kommer til rasisme.

Frp-leder Siv Jensen har tatt avstand fra sine partifellers uttalelser tidligere. Det bør hun også gjøre denne gangen.

For det å si at vi trenger politiske reguleringer for at personer med ulik etnisk bakgrunn ikke skal få barn og ødelegge den «bærekraftige norske befolkningen», det er ikke greit.

Alle borgere skal behandles likt

Innvandrere er også en del av den norske befolkningen og har krav på å bli behandlet med respekt.

Vi har et prinsipp i Norge om at alle borgere behandles likt. Derfor er det ikke akseptabelt å gjennomføre slike ordninger Amundsen snakker om, som i praksis vil ramme personer med minoritetsbakgrunn.

Nå må Siv Jensen sette ned foten for sin egen partifelle. Det skal ikke være rom for rasisme i norsk politikk.

