«Det kan jeg ikke si når det er jenter her!», sa romkameraten min

I januar tok jeg mine første skritt på en militærleir. Etter hvert har antallet økt med noen tusen, og jeg håper det vil fortsette å øke.

Ikke bare for meg, men for flere jenter som ønsker å utfordre sin egen fysikk, mentalitet og tenkemåte på en helt annen måte enn du får gjort noe annet sted.

Jeg ble født i 1997. Jeg ble dermed en del av det første kullet allmenn verneplikt ble gjeldende for.

Bli en av «gutta»

De første dagene i militæret er de rareste dagene jeg noensinne har opplevd. Der sto vi, den første dagen, 100 stykker i en trappeoppgang og kikket på hverandre.

Lite visste vi om hva som ville møte oss. Du blir kastet ut i en hverdag helt ulik den du er vant til.

Vi ble plassert på tilfeldige rom. Jeg bodde på rom med én jente og seks gutter, og vi var alle i samme situasjon: Ingen kjente noen, men alle ville kjenne noen.

Vi hadde en presentasjonsrunde, og den ene gutten kommenterte: «Det kan jeg ikke si når det er jenter her! Det må dere få høre når dere er blitt en del av gutta!»

Først ble jeg småirritert og syntes han var teit, men så tenkte jeg litt på det. Han hadde jo nettopp åpnet for muligheten for at vi kunne bli en av «gutta».

Må jobbe

Som jente må man jobbe litt for å bli en del av den naturlige alliansen flere av guttene danner nesten med en gang de får på seg en uniform. Og helt ærlig, det skjønner jeg.

Vi løper rundt med lange fletter, mens de blir skamklippet nesten med en gang.

Hvis vi løper 3000 meter like fort som dem, får vi kanskje en bedre karakter. Det er flere naturlige forskjeller mellom jenter og gutter, og når disse forskjellene blir tydeliggjort og tatt hensyn til, kan det faktisk virke urettferdig for flere av guttene.

Det er det vi jenter er nødt til å bevise at vi ikke godter oss over og utnytter. Når det er gjort, kan vi faktisk bli akseptert som en av «gutta».

Det er ikke mye som skal til, men den lille innsatsen utgjør en enormt stor forskjell.

Bokser og BH blir glemt

I dag bor jeg alene på rom med tre gutter. På laget mitt er det bare meg og seks gutter. Men jeg har aldri følt meg utenfor.

Jeg er vaktkommandør, kompanitillitsvalgt og kompis. Guttene har sett meg på mine beste, og ikke minst mine dårligste, dager.

Sammen har vi trasket gjennom gjørmen, lest rettslære til hjernen eksploderer, båret vannkanner opp bratte bakker og gravd stillinger (groper) store nok til å romme en hel landsby.

Alle nedturer, alle oppturer, all mestring og alt hat: Vi har gått gjennom det sammen.

Jeg har hjulpet makkeren min med å skifte og kle på seg i felt da han var for utslitt til å gjøre det selv, og han har hjulpet meg hvis jeg er blitt hengende etter på en helvetesøkt.

Etter hvert har man sett så mye at det om du bruker en bokser eller en sports-BH, ikke har så mye å si.

Så kjære alle jenter der ute: Prøv. Gi det et forsøk. Og ikke minst, gi guttene en sjanse. Det er absolutt verdt det.

