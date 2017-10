Den 10. oktober var det verdensdagen for psykisk helse. Dagen skal øke bevisstheten om psykisk helse over hele verden, og min videregående skole bestemte seg for å bidra.

Stressballer og plakater

Jeg ble møtt av elever i grønne t-skjorter som delte ut stressballer og varm drikke. Dagene etter henger det fortsatt masse plakater og lapper rundt omkring på skolen, men den som forundrer meg mest, er den rosa med store bokstaver: «HA EN FIN DAG, OG SMIL!».

Jeg lo litt for meg selv da jeg så den, ble ikke dette litt tåpelig? Jeg forstår hva de prøver på, men det er som å gi en gråtende baby en smokk og si «hold kjeft».

Snakk om det som er vanskelig

Ikke for å være vanskelig, men det siste dagens ungdom trenger er flere som går rundt med et stort smil og later som at de har det bra. Oppmuntre oss heller til å ytre de vanskelige følelsene våre.

Jeg vil samtidig gripe sjansen til å rose Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Asker og Bærum som arrangerer ”Pressmestringskurs” i høst. Her er det noen som forstår uttrykket: "Gi en mann en fisk, og han er mett i en dag. Lær en mann å fiske, og han er mett resten av livet".

Ikke gi meg en stressball, gi meg hjelp.

