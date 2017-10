Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 innebærer inntil 45 millioner kroner kutt til folkehøyskolene i Norge. Dette er helt uakseptabelt.

Aldri før har folkehøyskoler vært så populært som det er nå, og aldri før har folkehøyskoler vært viktigere for norsk ungdom enn i dag.

Med et hardere skole- og prestasjonspress enn noen gang fungerer folkehøyskoler som et viktig verktøy for norske elever.

Et år man kan senke skuldrene og få tilbake skolegleden, samtidig som man lærer å kjenne seg selv og andre på en helt annen måte. Det er ikke uten grunn folkehøyskoler blir omtalt som det «beste året i ditt liv».

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år

Må anerkjenne presset

Regjeringen må ta stilling til dette og anerkjenne presset norske ungdommer opplever i vårt samfunn i dag, og tilrettelegge for at den nye generasjonen skal ta del i samfunnet og engasjere seg.

Et år på folkehøyskole er ikke et friår. Det er et år man legger fra seg skolemål og karakterpress og finner sin egen vei. Fire av ti norske elever fullfører eller består ikke videregående skolegang på normert tid.

Folkehøyskolene gir tilbake motivasjonen og skolegleden til elevene.

Regjeringen må skjønne at å investere i folkehøyskolene er å investere i de fremtidige lederne av det norske samfunnet.

Droppet ut

Jeg gikk selv på folkehøyskole i fjor. Etter ti år i grunnskolen var jeg så skoletrøtt og lei at jeg aldri forventet å skulle klare meg gjennom videregående.

Jeg forsøkte, men skjønte fort at jeg ble nødt til å droppe ut. Jeg gikk tvilende og nervøs rundt. Bare tanken på hvor jeg kom til å være om ti år, ga meg gåsehud nedover ryggraden.

Så fant jeg Rønningen Folkehøgskole. En skole som viste meg at ikke alle trenger å gjøre som alle andre.

At det viktigste er ikke å gjøre det bra på den matteprøven eller å kunne alle ordene til den naturfagsprøven. Den viste meg at å engasjere seg er en triumf i seg selv.

For tredje år på rad har folkehøyskolene nådd en ny rekord av folkehøgskoleelever, 7700 bare i år, og veksten viser ingen tegn til å stoppe. La oss håpe statsbudsjettet ikke hindrer denne veksten.

La oss håpe Regjeringen, som folkehøyskolen gjør, virkelig setter mennesket i fokus.

