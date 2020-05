Bryggen i Bergen, Stortinget og Ishavskatedralen. Dette er ikoner som fanger essensen av Norge. Hansatiden, nasjonalromantikken og modernismen. Et ikon som fortjener å stå som et monument for Norge, er Y-blokken. Blokken står som et monument for den norske velferdsstaten.

Y-blokken omfavner det ikoniske Deichmanske Hovedbibliotek og Trefoldighetskirken. Den var, er og kommer for alltid til å være sentral for norsk politikk. Det var Pablo Picassos gave til det norske folk.

Viktig kulturarv

Dette er ikke bare min kamp. For meg som er født og oppvokst i Oslo, er Y-blokken og alt som omringer den en av mine største stoltheter. Tre år senere bor jeg nå i Bergen på andre siden av landet, og jeg kjenner at jeg nå må stå opp for kulturarven mer enn noen gang. Men jeg tenker også på de barna som vokser opp og aldri kommer til å oppleve det på samme måte som meg.

Jeg tenker på dem som kommer til å høre om den skjebnesvangre dagen, men aldri får se det. De som måtte oppleve det, men aldri kan besøke det igjen. Aldri noensinne.

For 75 år siden måtte Norge løfte seg opp fra ingenting. Krigen brakte Norge i knestående. Nordmenn i alle de tusen hjem tok seg sammen og gjorde det som måtte til. Regjering etter regjering kom til makten og dro Norge i den rette retningen til vi kom til her vi er i dag.

Symbol for velferdsstaten

I 1969 reiste Y-blokken seg og med den et symbol for velferdsstaten. Siden 1969 er velferdsstaten bare blitt sterkere og sterkere, samtidig har Y-blokkens symbolisme bare vokst. Hvis dagens regjering river Y-blokken, blir det et svik mot fremtidens velferdsstat.

Det er også stikk i strid med ekspertrådene fra riksantikvar Hanna Geiran: «Vi har sagt tydelig fra om at Y-blokken bør bevares og brukes videre i et nytt regjeringskvartal.»

I Riksantikvarens svarbrev til Advokatfirma DLA Piper Norway DA​ argumenteres det utelukkende for freding og bruk av Y-blokken som en del av et nytt regjeringskvartal. Likevel kan de ikke frede fordi Riksantikvaren er underlagt regjeringen og Klima- og miljødepartement. Ettersom regjeringen ikke vil frede, har ikke Riksantikvaren noe annet valg enn ikke å fatte vedtak om å frede.

Økonomisk uforsvarlig

Jeg er helt sikker på at det å bygge et nytt regjeringskvartal vil koste altfor mye og aldri kan rettferdiggjøres. Det er vanskelig å garantere nå, fordi Nikolai Astrup insisterer på å rive Y-blokken først og så finne ut av hvor mye det koster å bygge et nytt.

Å offentliggjøre estimatene for et nytt kvartal til allmennheten vil han heller ikke gjøre ennå. Derfor er det økonomisk uforsvarlig i det hele tatt å tenke på å rive Y-blokken.

Y-blokken er et ikon, et monument, et minnesmerke, et symbol for alt det Norge har klart å gjøre. Det forteller historien om hvordan vi kjempet for å bygge oss opp.

