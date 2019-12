Årets julekalender har tema «livsvisdom fra ungdommen». Dagens luke er skrevet av Balder Alvær Olafsen (21) fra Sandvika.

Da jeg var seks år og 11 måneder, som jeg ville sagt da, tok livet mitt en brå sving. Jeg mistet en av mine beste lekekamerater, min lillesøster, og moren min. Hadde det ikke vært for idretten, hadde jeg nok ikke klart meg.

Når du er liten og mister så mye på en gang, er det umulig å ta det innover seg. Heldigvis tilbyr idretten det meste man trenger. Jeg fikk lagt fra meg alle andre tanker i livet, løpt fra meg kreftene på en grønn matte og sparket fra meg frustrasjon med en hvit lærkule. I et par sekunder var livet meningsfylt, alt handlet om å få ballen i mål.

Redder barndommer

Lagidrett har noe helt unikt ved seg. Det skaper vennskap i trygge omgivelser mens en får brukt kroppen til noe positivt. Etter en lang fotballcup hadde jeg fått svette fotballsko, gummiknotter over hele badegulvet og flere nye bestevenner på kjøpet.

Venner som også var der i skolegården dagen etter. Fortsatt den dag i dag kan vi mimre tilbake til gamle dager da vi sto opp én time tidligere for å spille fotball før skolen.

Norsk barneidrett drives i dag på frivillighet.

Jeg er takknemlig for moren som gidder å stå på fotballmatten tre ganger i uken for å trene barn som ikke skjønner konseptet disiplin, faren som kjører til og fra kamper og treninger hver dag, og andre familiemedlemmer som bruker frihelgen på dugnad og vaffelsalg.

Dere redder barndommer og legger til rette for vennskap.

De som trenger det mest

På tross av innsatsen til de frivillige heltene sliter mange klubber økonomisk. Banen må vedlikeholdes, utstyr kjøpes inn, og alle oppgaver kan ikke løses med dugnad. Dette fører til at klubbene blir tvunget til å ta inn penger fra foresatte.

Hvert år betaler foreldre store summer for barnas idrettsaktiviteter. I dag er prislappen på idrett gjennomsnittlig på 10.476 kroner per barn hvert år.

Da er det ikke rart at nesten hver tredje forelder innrømmer at de enten har valgt å ta barna sine ut av en idrett fordi det er for dyrt, eller latt være å introdusere barna for visse idretter av samme grunn.

Jeg var heldig

Ikke alle har økonomi til å legge ut flere tusenlapper i året for at barna skal spille fotball. Resultatet er at de som har minst, som i mange tilfeller er de som trenger idretten mest, blir holdt utenfor fellesskapet. Det trengs endring.

Jeg var heldig. Da livet gikk til helvete, hadde min far mulighet til å betale for fotballtreninger.

Hadde jeg kommet til Norge på flukt fra krig som 6-åring, hadde sannsynligheten for å bli holdt utenfor fellesskapet fordi min far ikke kunne betalt, vært større.

Det er dypt urettferdig. Derfor trenger vi en ordning som sikrer fellesskap for alle barn og unge.

