Fredag skrev Haldis Tjeldflaat Helle og Markus Refsdal at «ungdommer ikke dropper skolen for å svartmale norsk klimapolitikk».

Intensjonen deres er ikke å svartmale norsk klimapolitikk. Men det er likevel det de gjør i praksis.

Privat.

Jeg er mest opptatt av hva den nåværende regjeringen gjør og ikke gjør. Vi skulle definitivt gjort mer for klima og miljø de siste 30 årene, og den blåblå regjeringen kunne gjort mer.

Fakta: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

En desperat revolusjon

Men det er skummelt at barn og ungdom blir påvirket til å tro at vi ikke har noen fremtid. Det har vi - vi har tid til å omstille samfunnet på en ansvarlig måte uten at livsgrunnlaget på Jorden ødelegges.

En desperat revolusjon vil føre med seg mange negative konsekvenser for samfunnet og velferden.

Vi kan ikke bare plutselig vedta at oljealderen er over uten å skape nye arbeidsplasser for alle de rammede. Dessuten, hvis vi forhaster oss med å avvikle olje- og gassproduksjonen, vil produksjonen øke i andre land som forurenser mye mer enn oss, og utslippene vil bli større.

Olje og klima

Da lederen for FNs klimapanel besøkte Norge for et drøyt halvår siden sa han for øvrig som følgende: «Det er fullt mulig for Norge å fortsette med olje- og gassvirksomhet og samtidig ta hensyn til klima».

Vi må ha en klimapolitikk som henger sammen med den økonomiske politikken og folks behov.

Hvis det er behov for tiltak som ny rullebane på Oslo Lufthavn og nye veier, så er det bra at regjeringen gjør noe med det. Vi kan ikke slutte å reise, men så snart både flytrafikken og biltrafikken er elektrifisert, er det ikke en problemstilling lenger.

Tenk selv

Jeg er enig i at vi ikke skal sitte på skolebenken og applaudere regjeringen. Vi skal se på fakta, sette oss inn i hva regjeringen gjør og politikken til de ulike partiene, og gjøre opp våre egne meninger.

Vi må se saken fra flere sider, tenke kritisk og ha en mer åpen, ærlig og faktabasert diskusjon om klima og miljø.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.