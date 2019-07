12. juli skriver tidligere Paradise Hotel-deltager Mario Riera et innlegg i Aftenposten der han kritiserer barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad for å ha en «ganske drøy» uttalelse om kroppspress. Ropstad uttrykket bekymring for at influensere bruker sin makt på å skape et usunt kroppspress blant unge.

Er dette en kontroversiell eller drøy mening, med tanke på hvilken makt enkelte influensere har?

Må tas på alvor

Riera påstår at det er få bloggere som bruker sin makt til å skape usunt kroppspress. Paradoksalt nok nevner han at man skal se bort fra dem som oppfordrer til plastiske operasjoner. Problemet er at den sistnevnte gruppen sannsynligvis er den som påvirker mest negativt.

Flere norske influensere har lagt seg under kniven for å endre på kropp og ansikt. De er med på å normalisere plastiske inngrep, enten de er åpne om det eller ikke.

At Røde Kors-tjenesten «Kors på halsen» opplever økning av bekymringsmeldinger, og at de hittil i år har fått minst 4.000 henvendelser relatert til kroppspress, kan ikke tas med en klype salt.

Det er på tide at politikere også tar opp skjønnhetsproblematikken, spesielt fordi det har en tendens til å treffe yngre og mer sårbare grupper. Økningen blant unge som ønsker kosmetiske behandlinger, bekreftet Tomm Bjærke, klinikksjef ved Cosmo Clinic, allerede i fjor. Det er ingen hemmelighet at dette henger sammen med økende kropps- og skjønnhetspress.

Monopolisert makt

Jeg er enig med Riera når han skriver at «alle må ta sin del av ansvaret». Det hadde vært ideelt om alle endret på sine holdninger knyttet til hva de deler på sosiale medier. Samtidig skyver Riera ansvaret bort fra de med mest makt.

For en del av problemet er at makten og påvirkningskraften er monopolisert av influenser-eliten med flest følgere. Å be folk flest legge ut færre «highlights» på Instagram og flere hverdagsbilder på Snapchat, er ikke et reelt tiltak. Roten til problemet ligger et helt annet sted.

Jeg heier på Ropstad som tar kroppspress på alvor. Jeg håper også at flere tar Rieras oppfordring om å «gi blaffen i den perfekte sommerkroppen».

Lese mer om influenserdebatten? Ta en titt på disse innleggene:

13–21 år? Vil du skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.