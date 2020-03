Min videregående skole har som alle andre skoler i landet, måttet gå fra klasseundervisning til nettundervisning. Jeg skal ta dere med på hvordan en dag ser ut for en elev på videregående skole i Oslo akkurat nå.

Overlesset med arbeid

I en vanlig skoledag skal det ikke være mer enn to vurderingssituasjoner pr. dag. Det overholdes ikke i den nye, digitale hverdagen. Her et par eksempler:

Forrige uke ble jeg pålagt å ha flere innleveringer og vurderinger i historie, matte, musikkfaget hørelære, musikkhistorie, spansk, komposisjon, norsk og samfunnsfag. Kort fortalt er det større oppgaver og innleveringer i alle fag.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

En venninne av meg i en annen klasse har fått innleveringer og prøver i kjemi, fysikk, matte, spansk, nynorsk, historie og biologi. Dette var kun i løpet av en uke. I en vanlig skoleuke ville dette aldri skjedd.

Gjør vårt beste

I denne utfordrende situasjonen gjør både elever og lærere sitt beste for å fortsette skolehverdagen. Alt har kommet brått på og ingen har hatt anledning til å forberede seg til en ny skolehverdag kun på skjerm.

Som elev forstår jeg at det er mange usikkerhetsmomenter når det gjelder læringssituasjonen i tiden fremover. Ingen vet hvor lenge det er til skolene åpner. Alle jeg kjenner, er takknemlige for at vi har et skolesystem som er relativt tilpasningsdyktig i en slik situasjon.

Vi er klar over at vi må være selvstendige i denne perioden, og vi er innstilte på å være fleksible og kreative. Spørsmålet er om lærernes iver etter å vurdere elevene digitalt går på bekostning av det totale presset på elevene.

Tryggere skolehverdag

Er det ikke mulig å gjøre det bedre for elevene ved at lærerne koordinerer arbeidet og snakker sammen slik at det ikke blir for mye på en gang?

Privat

Alle tjener på god kommunikasjon og planlegging, både elever og lærere. Det er ekstra viktig å lage en trygg og forutsigbar skolehverdag for elever, slik at det ikke blir mer uro i denne allerede urolige hverdagen.

Mange elever er allerede bekymret for å bli smittet, smitte andre eller miste noen man er glad i. Nok et press fra skolen vil ikke hjelpe. La oss ikke ende opp med å gjøre denne situasjonen vanskeligere enn den allerede er.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.