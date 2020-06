Media har i den siste tiden vært opphengt i vitnemålene til flinke elever. I alle tekstene jeg har lest, har det vært én fellesnevner. Elevene som blir trukket frem i lyset, har bare seksere på vitnemålet. Dette bidrar til enda mer press.

All respekt til de utrolig få som får det til, men vi må ikke glemme alle andre som også har lagt inn en innsats i skolearbeidet sitt. Vi kan ikke glemme alle elevene som har grått og kjempet for å nå målet om en firer på matteprøven. For de aller fleste har det vært en kamp for å nå den treeren eller femmeren.

Flink på flere måter

Ved bare å vise frem elever som har fått full pott med seksere på vitnemålet, glemmer vi alle andre flinke elevene der ute. Min definisjon på å være flink er å gjøre sitt beste.

Privat

Jeg liker å se på meg selv som en som var flink på skolen. Jeg hadde overhodet ikke den raden med seksere på vitnemålet, men jeg var fornøyd med resultatet.

Jeg mente at karakterene mine var en privatsak, og det mener jeg ennå. Det er på tide at media tar ansvar. På tide at media slutter å øke prestasjonspresset.

