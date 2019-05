Jeg er Sarah

jeg er heldig

jeg ble født i september

Baba hadde reisefeber

og flytta fra by til by

Lahore London Lillehammer

og byene farga ham og han farga meg

og vi flytta til regnbuen

hijab turban Nancy Ajram og Bollywood

hettegenser Louis Vuitton og tasbeeh

en tur til Holmlia er en jordomreise

på skolen lærte jeg hvor korte avstandene var

fra Somalia til Sverige og fra Nigeria til Norge og fra Pakistan til Polen

og vi lærte å prate på samme språk

og på hverandres språk

og vi var heldige

takket være tilfeldigheter

ved en tilfeldighet så jeg en gang

to nonner og tre imamer på Kiwi

de så lenge på hverandre

før imamen smilte og gikk bort til nonnene

de prata til stengetid

en imam er en nonne

en pakistaner er en nordmann

en Listhaug er en statsråd

i mitt verdihierarki

er det plass til alle

jeg er Katja

jeg er heldig jeg og

Pappa fra Paris

mamma fra Santiago

jeg må nevne

foreldrene mine

takke dem som åpna dørene for meg

to språk to kulturer og to hjem

og respekt

Respekt

Respekt

Respekt

for nonnen imamen og for FrP-ern

jeg er

glad i hijab

jula og toraen

Halal-kjøtt fra Grønland

bacon fra Meny

jasminris fra Vietnam

kun det beste av alt

Vi er heldige.

