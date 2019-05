Fakta: Internrevisjonen ung Hver uke rullerer fem unge politikere på å kritisere sin egen voksenfløy. Mansoor Hussain (20) er leder for AUF i Oslo.

Vi er heldige som bor i et velferdssamfunn, og vi har mange vi burde takke. Mennesker som har trodd på og drømt om et land der alle har like muligheter, og ja – mange av dem er og var sosialdemokrater.

Men det et felt velferdssamfunnet vårt har ignorert i altfor mange år. Det er bolig.

Trenger løsninger

Å eie sin egen bolig er en verdi vanlige arbeidsfolk i Norge har vært heldige å kunne ha. Samfunnet sikret at alle kunne komme seg inn på boligmarkedet og dermed få en mulighet til å eie en liten bit eiendom.

Dette var en del av det sosialdemokratiske prosjektet til Arbeiderpartiet. Men min generasjon ser nå at Arbeiderpartiet, og mange andre partier, ikke kommer med de løsningene vi trenger.

Min generasjon sliter

Arbeiderpartiet har kjøpt høyresidens retorikk om at markedet ordner seg selv. At bolig er noe det offentlige ikke skal blande seg inn i. Dette taper min generasjon på.

Hvis du kommer fra områder som Groruddalen kan det hende du ikke har mulighet til å kjøpe deg inn på boligmarkedet. Vi kommer rett og slett ikke fra hjem der foreldrene våre kan bla opp de pengene som trengs for å skaffe oss bolig. Sånn skal det ikke være, heller. Størrelsen på lommeboken til foreldrene dine skal ikke ha noe å si for om du kan bo i et eget hjem eller ikke.

Like muligheter

Det er ingen menneskerett å bo innenfor ring 3, men det er ikke det vi ber om. Min generasjon vil ha mulighet til å kunne eie vårt eget hjem, og det forventer vi av velferdssamfunnet i Norge.

Jeg forventer at politikerne, med Arbeiderpartiet i spissen, legger til rette for at vi også kan komme oss inn i boligmarkedet. Da må man regulere flere boliger for å få ned boligprisene på sikt, som Arbeiderpartiet gjør i Oslo. Vi ungdom trenger leie-til-eie-prosjekter, og vi trenger at fellesskapet stiller opp for at man reelt kan ha like muligheter.

Arbeiderpartiet: Ta kampen!

Ungdom i Norge trenger at markedet blir styrt. For markedet er en god tjener, men markedet er ingen god herre. Det viser seg spesielt i boligpolitikken. Det er ikke Arbeiderparti-politikk å la markedet ha frislipp i en sektor, og vi må ta kontrollen for å sikre sterkere fellesskap i Norge. Å eie sin egen bolig er en viktig verdi i Norge, og den må Arbeiderpartiet forsvare.

