Opprop: 1,5 millioner barn kan miste skoleplassen sin til høsten. Det vil være Norges skyld.

Åtte ungdomsorganisasjoner

22 minutter siden

Flere ungdomsorganisasjoner har signert et opprop der de krever at regjeringen ikke kutter i utdanningen til barn i lavinntektsland.

Er det greit å ofre de mest sårbare når prioriteringene blir vanskelige?

Med et pennestrøk i det reviderte budsjettet risikerer regjeringen at 1,5 millioner grunnskoleelever i lavinntektsland mister skoleplassen sin, ifølge Redd Barnas estimater. Det er over det dobbelte av alle elevene som går på grunnskole i Norge. Dette utdanningskuttet kunne ikke kommet på et verre tidspunkt.

Allerede da pandemien kom, varslet Redd Barna om at minst 16 millioner barn aldri ville komme tilbake til skolen hvis de først fikk utdanningen sin satt på pause. Dermed ville også risikoen bli større for en økning i antall barnebruder og barnearbeidere.

Men det er først nå at de virkelige konsekvensene vil vise seg, og det er nå det gjelder å legge inn støtet. Likevel gjør Norge det motsatte.

Hindrer global utvikling

I statsbudsjettet som ble vedtatt sist november, foreslo Jonas Gahr Støres (Ap) regjering å redusere bevilgningen til Global Partnership for Education (GPE). Som følge av kuttene estimerte GPE selv at 2,4 millioner barn ville miste sin skolegang.

Denne trenden hindrer global utvikling og fører oss milevis vekk fra bærekraftsmålene.

En stabil lokalskole kan endre et helt samfunn, gjøre slutt på skadelige tradisjoner og dyrke integriteten til hvert enkelt barn. En skole som forsvinner, kan derimot dyrke mistillit, frustrasjon og frykt.

Utdanning er et av de viktigste verktøyene vi har for å oppnå likestilling. Det er en nøkkel for å beskytte andre rettigheter. En skole er ikke bare et sted som du drar til. Mange barn og unge i våre partnerland forteller at skolen er det eneste stedet de kan føle seg frie.

Sender farlige signaler

Når Norge kutter i midler til utdanningsbistand, sender det farlige signaler til resten av verden. Ved å kutte i utdanning signaliserer vi at det er greit å ofre de mest sårbare når prioriteringene blir vanskelige.

Lokale lærere på skolene som vi finansierer i land som Kenya, Nepal og Honduras, får signaler om at Norge og internasjonale samarbeid ikke er til å stole på.

Med kuttene i det reviderte budsjettet vil ikke GPE ifølge dem selv kunne redde 2184 jenter fra barneekteskap. I underkant av tre millioner skolebøker vil ikke bli trykket, og over 12.000 lærere vil ikke få opplæring.

Disse kuttene viser at vi svikter når verden trenger oss mest. Vi nedprioriterer internasjonal solidaritet i en krisesituasjon som rammer verdens fattigste mye hardere enn oss selv.

Norge er kjent for sin innsats for å sørge for alle barns rett til skolegang. Tross vår lille befolkning ligger vi på verdenstoppen når det kommer til bistand. Vi har stor påvirkning på de andre landene som også satser høyt på skolefeltet.

Vi kan ikke stå på sidelinjen når verdens fattigste må leve med de hardeste konsekvensene av pandemien, klimakrisen og økt konfliktnivå ellers.

Budsjettforslaget kan sette barns fremtid på vent i flere år. Det minste vi kan gjøre, er å reversere kuttene.

Disse har signert oppropet:

Det Globale Partnerskapet for Utdanning i Norge ved ungdomslederne Johanne Fearnley, Martine Billing, Kamilla Engebretsen og Lorin Abdullah

Norges Handicapforbunds Ungdom ved leder Marianne Knudsen

Elevorganisasjonen ved påtroppende leder Aslak Berntsen Husby

Press – Redd Barna Ungdom ved fungerende leder Isaac Elstad Røssnes

Operasjon Dagsverk ved leder Magnhild B. Orvik

Changemaker ved leder Naja A.L. Møretrø

Lightup Norway ved daglig leder Ragnhild Lindahl Torstensen

Unicef-ambassadør Penelope Lea

