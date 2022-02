Jeg elsker fotball. Men jeg vil ikke støtte menneskerettighetsbrudd.

Ailo Perez Grønneflåta 14 år

Nå nettopp

Hvor man velger å avholde VM, har faktisk noe å si, skriver Ailo Perez Grønneflåta (14).

Vi kan ikke tillate at liv går tapt kun for at vi skal kunne se på fotball.

Det er blitt diskutert om man skal avholde VM i Qatar dette året. Men jeg er sikker på at de ikke kommer til avlyse det såpass sent.

Så langt har rundt 6500 gjestearbeidere mistet livet. Arbeidsforholdene har vært elendige.

Jeg opplever det ikke blir snakket nok om dette. At temaet ikke blir tatt så seriøst som det egentlig er.

Problematisk å avholde Qatar-VM

Hver eneste uke dør det i gjennomsnitt 12 gjestearbeidere i Qatar, ifølge en analyse gjort av The Guardian. Det totale dødstallet er trolig mye høyere enn 6500. Å avholde VM i Qatar er, etter min mening, en beslutning som kun er blitt akseptert fordi det er så mye penger involvert. Det synes jeg er utrolig dumt.

Så langt er sju nye fotballstadioner blitt bygget i forkant av VM. I tillegg er det bygget en helt ny by, en ny flyplass, nye hoteller, nye veianlegg og nye anlegg for offentlig transport. Samtidig har så mange mennesker mistet livet slik at vi skal kunne se på fotball.

Folk har mistet familiemedlemmer. Kun for å bygge og jobbe slik at resten av verden kan se VM.

Burde avlyses

Jeg håper folk tenker nøyere over dette før neste VM. Hvor man velger å avholde VM, har faktisk noe å si. Og sånn som Qatar har fått holde på, er faktisk ikke greit.

Jeg er veldig glad i fotball og spiller selv. Derfor har jeg veldig lyst til å se kampene som blir spilt. Samtidig har ikke jeg lyst til å støtte det som foregår i Qatar. Og det gjør jeg på en måte når jeg skal sitte og se kampene. Det er et tema som er veldig alvorlig.

Jeg synes det burde blitt avlyst, men alle vil se VM, så det er en veldig vanskelig beslutning.

