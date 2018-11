Kjære jenter og kvinner som utdanner seg innen teknologi: Jeg heier så utrolig på dere! Vi trenger flere kvinner som interesserer seg for teknologi. Vi har ikke råd til flere stereotypier om at kvinner er mindre interessert i data og teknologi enn menn. Vi trenger de kvinnelige rollemodellene i teknologien!

Dominert av menn

Mange er ikke klar over at mye av teknologien er kvinnediskriminerende. Det skyldes at yrket har vært, og fortsatt er, dominert av menn. For eksempel ble det ikke tatt hensyn til at kvinner har bryster eller kan være gravide da man utviklet kollisjonsputer i biler. Kvinner hadde dermed større risiko for å dø i bilulykker.

Digitale løsninger kommer faktisk til å være svaret på mange av de store samfunnsproblemene vi står overfor i dag. Jenter har de beste karakterene, og de sitter ofte på de kreative løsningene. Norge er et av de mest likestilte landene, men likevel har vi ikke klart å få nok jenter til å velge teknologiutdannelse. Det er synd.

Glemmer kvinners behov

Vi må kunne sikre oss en mer fordomsfri teknologi og et fordomsfritt samfunn som baserer seg på teknologi. Vi trenger å få med flere jenter og kvinner for at vi skal unngå at produkter lanseres uten at man tar hensyn til kvinnelige egenskaper og behov. Som da Apple lanserte helse-Appen i 2014 og glemte at kvinner kan ha behov for å få oversikt over sin menstruasjonssyklus.

Vi er nødt til å være med på utformingen av teknologien og ikke overlate dette til menn alene. Nå er det på tide at jenter tar plass og er en del av løsningen!

