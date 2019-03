Forrige torsdag var jeg publikum i Debatten på NRK om skolestreik for klima. Der representerte jeg klimastreikende ungdom. Mot slutten av debatten spurte programleder Fredrik Solvang hvem av klimastreikerne som hadde fløyet det siste året.

Ved å stille dette spørsmålet legger han skylden på oss mindreårige klimastreikere i stedet for å kritisere systemet vi lever i.

Privat

Klimavennlig alternativ

Det er ikke min feil at politikerne har valgt ikke å satse på klimapolitikken, som gjør det vanskelig for meg å ta klimavennlige valg i min hverdag. Ja, jeg har fløyet det siste året. Såpass ærlig kan jeg være. Men vi må ta i betraktning at jeg er under 18 år.

Hadde politikerne gjort de klimavennlige alternativene billigere og enklere å velge, ville familier med klimastreikende barn over hele landet tatt disse valgene.

Fly billigere enn tog

Vi må se på det store bildet og innse at det ikke er studenten som tar fly fordi det er billigere enn andre fremkomstmidler, som er problemet. Det som er problemet, er at fly er billigere enn for eksempel tog.

Det er de politikerne som fører dårlig klimapolitikk, sin feil. Det blir feil å legge skylden på oss, når det ikke er tilrettelagt for klimavennlige valg.

Regjeringen må begynne å lage klimapolitikk som er bra for mennesker og miljø.

