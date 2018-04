«Nærmere 400 tonn plast fjernes fra frukt- og grøntdiskene» viste overskriftene i forrige uke. At matvarekjedene har begynt å ta fatt på problemet med plast, er en fantastisk delseier i kampen mot plastforurensning. Slikt skryt kan jeg ikke gi til Regjeringens arbeid.

Aldri før har plastforurensingen i verden vært såpass kritisk. Ikke bare står marint liv i fare for utryddelse, men også mennesker kan ta stor skade av den massive forsøplingen.

Svært lite blir gjort

Dersom vi ikke gjør noe med problemet, risikerer barna mine å vokse opp på en plastplanet der det finnes mer plast enn fisk i havet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Både løftene og løsningene rundt problemet er mange, med det er mangel på handlingsvilje hos politikerne. Svært lite blir gjort fra myndighetenes side. Det er total ansvarsfraskrivelse.

Vi vil at Oslo blir foregangsby

Med Miljøpartiet De Grønne i spissen jobber byrådet i Oslo for at hovedstaden skal bli en internasjonal foregangsby i kampen mot plastforsøpling.

Vi ønsker blant annet å fase ut bruk av miljøfiendtlige gummigranulater på kunstgressbaner i Oslo innen 2020, bruke undervannsdroner til å kartlegge sjøbunnen i Oslofjorden for marint søppel og jobbe for en fjordlov for Oslofjorden.

Dette er tiltak vi håper andre byer både i Norge og i verden vil se til, særlig siden Regjeringen svikter. Det haster nemlig.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.