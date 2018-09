Barn og unge skal kunne rope, løpe rundt og være så irriterende som overhodet mulig.

De skal få si sine meninger og gi uttrykk for sine følelser, sin lykke, sitt tungsinn. Det er det dessverre ikke alle barn som får lov til.

I dagens samfunn er det barn som blir diagnosert med ADHD når de bare er seg selv fullt ut. Dette er ikke greit. I noen tilfeller ødelegger det så mye for disse barnas framtid.

Om et barn ikke klarer å sitte i ro og heller vil løpe rundt eller leke, er det helt normalt. Men i dagens samfunn vil vi ha rolige og pliktoppfyllende barn.

Sløvet ned

Jeg var et av de barna som ble utsatt for nettopp dette. Legen og spesialistene påsto at jeg hadde ADHD, noe jeg selv mener jeg ikke hadde. Jeg ble feilmedisinert i flere år.

Da jeg begynte på disse pillene, var jeg et barn og regnet med at de voksne visst hva de drev med.

Når man har gått på ADHD-medisiner i flere år, bør man ta en pause for å se om medisinene har effekt eller ikke. Jeg fikk aldri den pausen før jeg selv bestemte meg for å slutte å ta medisiner.

Dette har preget meg mye. Jeg ble sløvet ned med disse tablettene.

Jeg måtte tenke meg lenge om bare noen stilte meg et spørsmål, for jeg turte ikke å svare.

Jeg var for sjenert og redd. Det var mye jeg ikke fikk med meg. Det gikk hardt utover skolen, og jeg har den dag i dag mange hull i blant annet matte og engelsk.

De sa jeg hadde dysleksi, men hvorfor gikk det så mye bedre på skolen da jeg stoppet å ta ADHD-pillene om det var dysleksi jeg hadde?

En ny verden

Men som sagt bestemte jeg meg for å slutte på medisinen. Det var en ny verden. Jeg var meg selv. Jeg klarte å føle på ordentlige følelser som glede.

Jeg var ikke til å kjenne igjen.

Jeg gikk opp flere karakterer i forskjellige fag på skolen, begynte å snakke mer og følte jeg kunne være meg selv 100 prosent.

Alt ble bare så mye lettere.

Mitt ønske er at barn skal få være barn, også de som er mer utagerende enn andre.

