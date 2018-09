Barn og unge opp til 19 år utgjer 21 prosent av heile befolkninga i Noreg. Det er over ein femtedel av eit folk som er totalt avhengige av at politikarane tek gode val.

Sidan dei fleste av oss ikkje kan stemme på partiet som representerer våre interesser best, er det politikarane som vert valt, som ofte sit med vår framtid i sine hender.

Vår sjanse for å vere med og forme rammene rundt vår oppvekst, heiter medverknad, og det er kanskje det viktigaste for politikarane å forstå. Kvifor skal vi stemme på dykk når vi bikkar 18, om de ikkje lyttar til oss som 17-åringar?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vanskeleg å kome inn

Det å kunne medverke, bidreg til politisk engasjement blant unge, og det gir oss mogelegheita til å verte meir reflekterte. Men korleis skal vi gidde å bry oss om politikk når ingen ynskjer oss velkomne i debatten?

Med færre ressursar og kunnskap er det vanskeleg å ta del i politikken som ung, og om ingen opnar døra for oss, har faktisk dei fleste av oss ikkje mogelegheita til å kome inn.

Denne døra må opnast så fort som mogeleg, for det å ha ei meining som ikkje tel, drep mykje av den framtidige interessa for politikk. Om vi ikkje vert inkluderte i politikken som unge, er det då rart at berre 39,5 prosent av oss i alderen 20 til 24 år stemte ved sist kommune- og fylkestingsval?

Høyr på talene våre

Det er faktisk ikkje så vanskeleg for politikarane heller. I alle kommunar er det ein gjeng unge som allereie er engasjert og som vil verte høyrt, så bruk til dømes ungdomsråda.

Gi oss ein plattform til å snakke, og sørg for å skryte over innhaldet i vår tale framfor kor modige og flinke vi er som liker politikk. Høyr på våre taler. Det er trass alt vi som er framtida.