De siste ukene har det vært mange oppslag i mediene om norske våpen som blir brukt av den Saudi-ledede koalisjonen som kriger i Jemen.

VG avslørte at norske væpnede og pansrede kjøretøy fra Kongsberg-gruppen og jagerflymissiler fra Nammos våpenfabrikk er blitt brukt av Saudi-koalisjonen.

Største humanitære krise

FN kaller Jemen for verdens største humanitære krise. 11 millioner barn trenger nødhjelp, og hvert tiende minutt dør et barn av sykdommer.

Her hjemme ligger det an til at stortingsflertallet, etter innstilling fra Utenriks- og forsvarskomitéen, går imot forslaget om å stanse eksport av forsvarsmateriell til koalisjonen. Saken skal opp til behandling 15. februar.

Kjære dere som sitter på Stortinget, dere har fortsatt noen uker igjen til å gjøre det veldig viktige og enkle valget i denne saken! Norge produserer våpen og annet militært utstyr. Noe går til Forsvaret, resten eksporteres.

Stor våpeneksportør

Norge var i 2014 den 10. største eksportøren av våpen, ifølge Comtrade, FNs statistiske database for utenrikshandel. Dessverre har en god del av disse våpnene havnet i Saudi-Arabia og resten av koalisjonen, ifølge Dagbladet.

Våpenproduksjonen skaper arbeidsplasser og inntekter til staten, men vi har et moralsk ansvar for at disse våpnene ikke blir brukt mot sivile.

Tyskland har nå valgt å stoppe sin våpeneksport til land som kriger i Jemen. Til alle stortingskandidater: Bruk fornuften, hjertet og hodet den 15. februar og få igjennom et stopp av våpensalg til Saudi-koalisjonen.

Norge skal ikke på noen måte bidra til krigsforbrytelser i Jemen!

