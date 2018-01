Det er mange fordommer rundt funksjonsnedsattes følelser. Følelser som du kjenner. Har funksjonsnedsatte de samme følelsene for en annen person?

Hjertet vårt banker like hardt som ditt. Akkurat like hardt eller enda hardere. Ja, vi elsker, og ja, vi føler.

Vår funksjonsnedsettelse setter ingen stopper på å elske og føle.

Funksjonsnedsettelsen har ingen innvirkning på hvordan det er å elske noen og hvordan det er å ha følelser for noen. Følelsene våre for et annet menneske sitter ikke i den armen som ikke fungerer helt som den skal.

Det sitter ikke i den foten som ikke er som den skal. Følelsene våre sitter i hjertet. Akkurat som dine følelser.

Vi kjenner følelsen av lykke og følelsen av å elske.

Det å ha følelser sitter ikke i rullestolen vi sitter i, følelsene er ikke en del av det at vi benytter hjelpemidler.

Følelsene er noe vi som personer har, som alle andre. Hjelpemidler og handicap har ikke noe med det å føle og gjøre.

Til deg som leser dette, følelser er så mangt. Det handler ikke om våre fysiske begrensninger. Det å føle og det å elske er en del av vårt følelsesregister. Til deg som lurer på om vi elsker og føler, så vil jeg si: Ja, vi elsker også.

