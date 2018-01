Det er et samfunnsproblem at Israel-Palestina-konflikten polariseres så mye som den gjør.

Sier du noe positivt om Palestina, blir du kalt en demokratihatende "raddis". Snakker du positivt om Israel, blir du kalt undertrykkende imperialist.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Tåpelig debattklima

Sånn kan vi ikke ha det. Verden vi lever i, er ikke svart og hvit, og å late som noe annet er ikke bare skadelig for den sunne debatten, men også for resten av samfunnet.

Se for deg om vi hadde hatt det samme debattklimaet på andre saker. Om man på statlig versus offentlig eierskap begrenset debatten til to muligheter. A: Privatisere alt, eller B: Forby private selskaper i Norge. Det sier seg selv at det hadde vært helt tåpelig.

Moddi-kritikk

Et godt eksempel på idiotien med denne polariseringen var da den norske artisten Moddi skulle på verdensturné. Et av landende han skulle innom, var Israel.

Da det var klart at han skulle spille der, satt kritikken løst. Han valgte ikke å dra likevel, for å forhindre å bli brukt som en politisk brikke i et spill hvor han ikke støttet noen av partene. Men da han trakk seg, kom det enda mer kritikk. Nå ble han kalt antisionistisk og fascist.

Lignende reaksjonene kom ikke da han skulle spille i Russland eller Tyrkia.

Det triste med denne historien er hvor lite unik den er. I et samfunn hvor de er mulig å være kommunist uten å støtte Nord-Korea og hvor man kan være kristen uten å hate homofile, burde vi ikke da ha plass til mer moderate stemmer i Israel-Palestina-debatten også?

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.