10. plass: «Ballonger og bannere var hengt opp. Halvparten droppet i siste sekund»

Annie Spratt/unsplash

13 personer hadde sagt ifra via Facebook om at de skulle komme i bursdagen til innsenderens venninne. Syv av dem dukket ikke opp. Noen sendte «snap» av at de var i en annen bursdag.

– Det er ikke bursdagsjenta det er noe galt med. Det er rett og slett de som ikke dukker opp, skrev 19-åringen, som skrev innlegget i håp om endring.

– Jeg håper folk kan tenke gjennom hvordan de ville følt seg i en sånn situasjon, avsluttet hun.

9. plass: «Jeg har jobbet i flybransjen i over fem år. Det er én ting jeg fortsatt ikke forstår meg på»

Vietnam Stock Images / Shutterstock / NTB scanpix

– I løpet av mine fem år på flyplass har jeg opplevd så mye at jeg kunne ha skrevet en hel bok med tittelen «Kjære passasjer, det er ikke min feil», skrev 21 år gamle Valera. Han opplever at det er nordmenn som er de verste passasjerne når det kommer til høflighet.

8. plass: «Årets eksamensoppgave sjokkerte meg»

Privat

– Det virker som om Utdanningsdirektorater er mer opptatt av å sette elevens fremtid på spill enn faktisk å hjelpe oss, skrev 10. klassingen Georg Devendra Apenes i juni. Han reagerte kraftig på måten en eksamensoppgave i norsk var formulert på. Innlegget hans engasjerte mange.

– Tilbakemeldingene fra sensorene hittil er at elevene med stor sannsynlighet har klart denne oppgaven bedre enn det de tror, svarte Utdanningsdirektoratet dagen etter.

Les oppgaven på bildet: Forstår du hva den er ute etter?

Forstår du hva oppgaven spør etter? Les innlegget her.

7. plass: «Jeg har ADHD og Aspergers. En samtale med læreren forandret livet mitt»

Anders Veberg

Stein Henrik Vestly gjorde bare jobben sin, men for eleven Linnéa Jonsmyr Stensrud (13) endret samtalen alt.

Tidligere hadde 13-åringen skammet seg over diagnosene sine, men læreren fikk henne til å forstå at hun også kunne bruke dem som en styrke.

I Si ;D-innlegget sitt fortalte Linnéa om samtalen og hvorfor den betydde så mye for henne.

6. plass: «Takk for hjelpen mamma. Men ikke bli skuffet»

volkovslava / Shutterstock

– Mamma, du ser noe i meg ingen andre gjør, men du forstår ingenting, skrev den 16 år gamle jenta i januar.

I innlegget satte hun fokus på foreldre som ønsker det beste for barna sine, men som ikke forstår at den evige oppmuntringen om å gjøre det enda bedre neste gang, også kan føre til press. At man rett og slett føler man aldri strekker til.

5. plass: «Ingen spørsmål om mine biologiske foreldre hadde plaget meg før. Men en kveld endret det seg»

Privat

Even Hye Tytlandsvik Barka (19) er adoptert fra Sør-Korea. Tidligere pleide ikke spørsmålene om hans biologiske foreldre å plage ham, men det endret seg en høstkveld for noen år siden, da noen sa:

«De som du kaller foreldrene dine, er ikke de EKTE foreldrene dine»

Ordene traff Barka hardt. Personen sto på sitt og gjentok budskapet flere ganger, selv om Barka prøvde å svare. Han skrev Si ;D-innlegget fordi han ønsket at de som leste, skulle bli bevisst på begrepene de bruker.

– Du kan tross alt ikke vite hvilken bagasje folk bærer på.

4. plass: «Jeg byttet profilbilde i dag. Da jeg kom hjem, brast jeg i gråt»

oYOo / Shutterstock / NTB Scanpix

– Jeg gråt. Ristet. Jeg var deprimert og direkte lei meg fordi jeg følte jeg ikke hadde nok likes, skrev Ingrid (18) om da hun byttet profilbilde på Facebook og fikk få likes sammenlignet med venner. Hun følte ingen likte henne.

Videre skrev hun: - Jeg skriver dette fordi det gjør meg så sint. Hvorfor kan man ikke bli sett på som en bra person ut i fra måten man er på?

Innlegget førte til mye debatt rundt ungdomskultur, press og verdier.

3. plass: «Ingen kunne henge med meg. Så fikk jeg snap fra turen jeg ikke var invitert til»

Runrun2 / Shutterstock / NTB scanpix

Den 17 år gamle jenta satte i gang en stor debatt om ekskludering og sosiale medier da hun delte sin historie i sommer.

I innlegget fortalte hun om hvordan hun spurte venninnegjengen om å finne på noe dagen etter. Ingen svarte, men dagen etterpå åpnet 17-åringen Snapchat.

– De jentene i klassen jeg er best venner med, var på tur sammen. De jeg trodde ville ta meg med. Dette har skjedd flere ganger i det siste, skrev hun.

Hun avsluttet teksten med å si at hun ikke kunne si ifra til venninnene i frykt for at de skulle forlate henne for godt. Og at hun latet som ingenting overfor foreldrene også.

2. plass: «Det er ikke rart vi søker til pornoen»

Illustrasjon: Siri Frøystein (19). Foto: Privat

På kvinnedagen satte Skam-skuespiller og aktivist Ulrikke Falch (21) pornokulturen på dagsordenen. I innlegget tok hun et oppgjør med kvinnesynet i bransjen og hvilke konsekvenser det får for både menn og kvinner senere i livet.

– Mens skolen svikter, lærer unge gutter at kvinner er noen som vil ha dem. Gjerne i baksetet eller over skrivebordet, skrev Falch, som etterlyste mer og bedre seksualundervisning.

Teksten ble den 5. mest leste på Aftenposten.no i hele 2017.

1. plass: «Å være på kafé og gå turer har hun krefter til, men ikke å jobbe»

Privat

Årets nest-mest leste artikkel på Aftenposten.no!

– Navere later ikke som om de er syke, de later som om de er friske, innledet 21 år gamle Silje Røvik innlegget, som tok for seg fordommene såkalte «navere» møter.

Røvik var lei av at folk klager når folk som mottar støtte fra NAV, legger ut bilder av noe hyggelig.

– Bak disse konsertene, fjellturene og kafébesøkene er det et liv du ikke ser, skrev Røvik og dro blant annet frem dårlig samvittighet, smerter og evige kamper mot offentlige instanser for å bli trodd.

– Tror du noen velger dette? spurte hun.

Innlegget ble plukket opp av flere andre medier, og til Aftenposten fortalte Røvik i ettertid:

– Jeg så en som hadde tatt bilde av seg selv mens hun satt og gråt etter å ha lest innlegget. Da forsto jeg at jeg virkelig har hjulpet noen.

Flere høydepunkter fra Si ;D

12. juni laget Aftenposten et eget Si ;D-bilag med temaet skam- og æreskultur.

Siden de skamløse jentene Nancy Herz, Sofia Srour og Amina Bile startet sin kamp mot æreskultur i Si ;D-spaltene våren 2016, har mye skjedd.

I skam og ære-utgaven forteller blant annet studenten «Maria» sin historie. Hun fikk blant annet ikke velge ektemann, innetid eller venner selv. Til slutt måtte hun bryte ut.

Politi og hjelpeapparat forteller om økt pågang fra unge det siste året, og moren «Mina» forteller om hvordan hun frykter at datteren som brøt med familien, vil bli utstøtt i miljøet for alltid.

Du kan lese alle artiklene her

Ungt valg-spesial

Illustrasjon: Jenny Jordahl

18. august arrangerte Si ;D ungdomspartileder-debatt under Arendalsuka. Samme dag ga vi ut et eget valgnummer for velgere under 25 år.

16 unge velgere var med på å planlegge avisen, hvor blant annet statsministerkandidatene Solberg og Støre møttes til duell og Tegnehanne laget ABC i hvordan man faktisk stemmer.

Du kan lese alle sakene her

Julekalender: Livsvisdom fra ungdommen

Amalie Lereng

I desember fortalte 24 ungdommer om en episode i livet de hadde lært mye av, og som hadde forandret dem.

Målet var å vise at også unge mennesker kan sitte på erfaringer det kan være nyttig å lytte til - og at livsvisdom slett ikke trenger å henge sammen med alder.

Si ;D-redaksjonen takker for følget i 2017!

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.