Jeg ble utsatt for overgrep. Det er vanskelig å si det, det er vanskelig å skrive det og det er vanskelig å tenke på det. Jeg var bare 10 år gammel da det skjedde.

Jeg får panikkanfall av å tenke på det

Jeg får frysninger når noen tar på meg på noen som helst måte. Jeg kan ikke klemme noen, og jeg kan ikke si ordet overgrep høyt engang. Jeg får panikkanfall av å tenke på det. Og jeg er helt sikker på at jeg hater meg selv på grunn av det.

Vi må oppfordre dem til å be om hjelp

For oss som er utsatt for et overgrep, er gjerningspersonen definitivt et monster, metaforisk sett. I alle fall for meg. Det kommer til å følge meg hele livet mitt.

Ja - for oss som er blitt utsatt for overgrep, så er de kanskje monstre. Men ikke alle pedofile gjør overgrep mot barn.

Vi burde anerkjenne pedofili som en psykisk lidelse. Mange pedofile tør ikke å be om hjelp, fordi vi kaller dem for monstre.

