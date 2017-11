Regjeringen tar fra meg muligheten til å studere | Kristine Tuft Skogheim

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Regjeringen vil endre grensen på borteboerstipendet fra 40 km, til 60 km. Med dette setter dere mange studenter i en stor knipe. Jeg er hybelboer, og jeg er avhengig av borteboerstipendet.

Ikke lenger rett på stipend

Faren min bor 44 km fra skolen, noe som vil si at om dette forslaget går gjennom, har jeg ikke lenger rett på borteboerstipend, noe som vil være svært problematisk for meg og mange andre.

Jeg er nemlig syk, for syk til å kunne bo hjemme og gå på skolen. Jeg har ikke mulighet til å bruke to timer av hverdagen min på å ta buss til og fra skolen, det krever for mye krefter som jeg ikke har.

Jeg er kun deltidsstudent, og får dermed bare 75 prosent stønad, noe som allerede er for lite. Jeg er ikke i stand til å jobbe, og er avhengig av borteboerstipend og ukepenger fra familien min for å kunne bo på hybel – for å kunne gå på skole.

Ved å gjennomføre dette forslaget, gir dere meg kun tre valg. Tre lite ideelle valg. Jeg kan enten droppe ut av skolen, eller trygle Nav om penger, til tross for at Nav i utgangspunktet er tydelige på at de ikke har ansvar for å hjelpe elever på videregående økonomisk.

Setter fremtiden i fare

Siste alternativ er å ta ut studielån, studielån for å komme meg gjennom videregående, og jeg regner med selv dere skjønner at det er en svært vond situasjon å havne i.

En situasjon jeg ikke vet hvordan jeg skal løse, en situasjon som i verste tilfelle setter min fremtid i fare.

Så kjære regjering, ved å innføre dette vedtaket, tar dere fra meg muligheten til å fullføre videregående. Dere tar fra meg muligheten til å studere. Dere tar fra meg muligheten til å få det livet jeg ønsker å leve. Dere tar fra meg fremtiden min.

