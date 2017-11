Det er veldig rart å ha noen dyr som kjæledyr, mens vi spiser andre til middag | Tyra Crystal Benjamin

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Er du glad i dyr? Bryr du deg om miljøet eller kanskje helsen din? Hvis du gjør det, burde du vurdere å bli veganer. Mange er veldig kritiske til veganisme, men hvis du gir det en sjanse, så får du mest sannsynlig kjent på fordeler du ikke har tenkt over.

Like mye verdt

For det første er kjøttproduksjon en av de verste tingene for miljøet. Kjøttproduksjon produserer like mye CO2 som alle kjøretøy tilsammen. Å spise kjøtt, kylling, fisk, egg og meieriprodukter er ikke en bærekraftig løsning.

Det krever mye vann å lage disse produktene, vann som heller kunne blitt brukt til å dyrke frukt, grønt og korn. Det ville både vært bedre for miljøet, og vi ville hatt nok mat til å mette alle landene som lider av sult.

For det andre er det uetisk. Mennesker har ikke rett til å bestemme hvem som skal dø og hvem som skal leve. Det er helt utrolig at noen mener at de vil dyrene vel og går imot dyremishandling – uten å tenke på hva som er rett foran dem på tallerkenen.

For min del synes jeg det er veldig rart å ha noen dyr som kjæledyr, mens vi spiser andre til middag. Akkurat som mennesker, er alle dyr like mye verdt og fortjener den samme kjærligheten.

Får ikke spre vingene

Egg og meieriprodukter er minst like ille. De fleste dyrene lever under fryktelige forhold på grunn av masseproduksjon. Selv om ting er bedre i Norge, er det fortsatt rom for forbedring.

Ifølge Earthlings har såkalte frittgående høner veldig lite plass å gå på og får nesten aldri gå ut, kjenne på frisk luft og spre vingene sine.

Kyr som vanligvis har en levetid på 20 år lever ofte bare opp til fem år. Det er fordi de må være gravide mesteparten av livet sitt for å kunne produsere nok melk til oss.

Melken som er ment for kalven tar vi, mens kalven får erstatninger. Hunnkalvene blir avlet opp og går gjennom den samme syklusen som moren deres, mens hannkalvene blir slaktet og solgt som for eksempel indrefilet av kalv. Det er en unge det er snakk om. Det er noe å tenke på.

Mange helsemessige fordeler

Veganisme har i tillegg mange helsemessige fordeler. I alle animalske matvarer er det kolesterol og mettet fett, men det er det ikke i noen plantebaserte matvarer, med unntak av palmeolje. Det kan redusere sjansen for å få hjerte- og karsykdommer.

Forskningsstudier har vist at hvis man spiser et sunt, vegansk kosthold kan man få lavere blodsukkerverdier, bedre fordøyelse og lavere BMI. Veganisme er bra for miljøet, dyrevelferd og helsen. Dette kan løse mange problemer knyttet til miljø og kosthold. Det er på tide med en forandring.

